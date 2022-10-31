捲入梨泰院煉獄　她聽周圍慘叫「逐漸微弱」沒聲音：下個就是我！

▲梨泰院萬聖節推擠慘案已釀154死。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

梨泰院萬聖節推擠已釀154死149傷，23歲墨西哥留學生桑塔拉（Juliana Velandia Santaella）當晚也是受困者之一，她回憶，周圍的人們高聲慘叫求救，但身體卻越來越虛弱，聲音也越來越小，最後陷入沉默，「我想『好吧，下一個就是我了。』我真的以為我要死了。」幸好在最後一刻被熱心民眾拉出。

桑塔拉進入巷弄後，感覺自己被慢慢往下坡推，但卻逐漸變成「輾壓」一般的力量，她甚至被擠到雙腳麻掉、碰不到地面，肺部彷彿快扁掉了，只能勉強地淺淺呼吸。

▲據悉梨泰院當晚湧入10萬人潮。（圖／路透）



32歲印度工程師艾哈邁德（Nuhyin Ahmed）進入巷子後，陷在人群中動彈不得，立刻意識到事態不對，「即使你站著不動，也會有人從前面或後面推擠。人們開始從後面推，就像海浪一樣，你什麼也做不了。」他不慎跌倒，但設法爬到小巷邊的台階上，「人們窒息、尖叫、擠壓、跌倒，真的太多人了。我站在台階上看著這一切發生。他們不知道怎麼辦，而我們也無能為力。我昨晚根本睡不著，依然能看見有人在我面前死去。」

▲遺體被運出推擠事故現場。（圖／路透）



艾哈邁德現居首爾，過去5年都參加梨泰院的萬聖節派對。他說，今年人潮更多卻「沒有人流管控」，「他們開始從下面拖出遺體。有一個男的知道朋友已經死了，但仍繼續幫他CPR整整30分鐘」，即使他人勸阻也不願放棄，同時旁邊竟然還有人在化妝，彷彿什麼都沒發生一樣。

目擊者朴允興（Yoon-sung Park，音譯）協助搬運傷患到安全的地方，接受心肺復甦術（CPR）。他回憶，路邊遺體綿延大約半英里（約800公尺），簡直就是世界末日後的場景，「沒有醫護人員，幾乎都是平民試圖拯救這些人。」