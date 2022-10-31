CPR沒救活梨泰院受困者？消防員揭「心酸數據5%」：搶救最後手段

▲梨泰院29日發生踩踏事故。（圖／路透）

記者朱祖儀／綜合報導

南韓首爾梨泰院29日發生踩踏事故，導致154人不幸罹難，震驚外界。一名網友就好奇，雖然現場有很多警消在幫忙CPR，但救活率似乎不高，好奇「難道他們這樣是做辛酸的嗎？」對此一名消防員分享經驗，表示每年處理100件以上OHCA患者，能夠成功恢復呼吸心跳出院的「大約5%上下」。

原PO在PTT發文表示，看了梨泰院相關影片，可以看到現場警消不斷搶救CPR，可是似乎沒有因為這些急救動作而成功救活受害者。他指出，雖然現實生活的救活率不可能像電影一樣高，「但是比率應該不至於掛零吧？」直呼看到一連串的死亡消息感到相當難過。

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▲現場警消急忙搶救 。（圖／翻攝推特）

此文釣出一名自稱現職消防員的網友回應，表示他所處的分隊每年都會處理100件以上實際有送到醫院急救的OHCA患者，暫不看放棄急救或有嚴重創傷的患者，「能夠成功恢復呼吸心跳出院的，大約5%上下」。

消防員指出，CPR是搶救生命的最後手段，絕大部分造成OHCA的原因現場是無法處理，也許有人說可以趕快送到醫院請醫生處理，但實際上OHCA的黃金救援時間往往不到4分鐘，市區消防隊平均到達時間6分鐘，因此很多OHCA患者在消防員到達之前就已經離世，「通常這些生還者，很大一部份都是民眾或親人，在第一時間發現、第一時間實行CPR，甚至進行去顫」。

消防員也說，有民眾會以為，患者一送到醫院，醫師就能很快診斷出OHCA的原因，但事實並非如此，「因為沒有任何處置比維持呼吸心跳重要」，99%OHCA患者到院後，醫院也必須用機器進行CPR再加上藥物輔助，等到呼吸心跳穩定後，才能做後續檢查找出病因。

▲梨泰院踩踏事故造成154人身亡。（圖／達志影像／美聯社）

消防員補充，一般急救CPR介入前存活率每分鐘下降7至10%，介入後每分鐘下降4至6%，不過存活率起跳不是以100%計算，「我自己覺得需要CPR的患者，存活率本身就不到30%」。他也提到最完美的CPR只能提供心臟約33%的效能，一旦腦細胞在心跳停止後4到6分鐘就會開始腦死，「超過10分鐘幾乎可以宣告腦死」。