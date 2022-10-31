　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

踩踏事件怎自救？張志豪曝「6步驟」比搏擊姿勢有效：形成三角區

 ▲▼梨泰院踩踏事件。（圖／路透）

▲梨泰院29日發生推擠踩踏事件。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

梨泰院29日爆發「踩踏事故」，截至今（31）日上午6時，累計154死、132輕重傷，引發高度關注。對此，30年義消、第六選區民眾黨市議員候選人張志豪也透過臉書發文，分享「擁擠踩踏事件，該如何自救？」站立時的保護動作是什麼？摔倒了又該怎麼辦？

當發生踩踏事件時，站立時的保護動作有3步驟：

1. 雙手架在胸部兩側與腋窩位置形成三角區，確保胸腔呼吸正常
（搏擊姿勢效果不大）
2. 雙腳前後站穩，緩步前進、不要摔倒
3. 順流往兩側離開人潮

如果摔倒了又該怎麼辦？張志豪同樣列出3步驟：

1. 雙手護住後腦勺，身體蜷曲側躺
2. 保護身體，待人潮空隙站起
3. 冷靜離開人潮，檢查自身狀況

張志豪提到，在人潮眾多的地方，主辦單位更要做好安全管制，人數控制是前提，再來就是分區管制，不要讓人聚集在同一區，最後則是緩衝區，「讓溢出來的人群可以消化，也是讓救護人員，有可以進入協助的空間」。他更提到「我也強力推廣AED廣設+推廣全民CPR，唯有預防和救助雙管齊下，才能避免遺憾發生。」

張志豪還說，很多人都說要用「搏擊姿勢」來保護自己，不過很擁擠的時候，效果其實有限，這樣的動作只能承受約60至100公斤的重量，「唯有雙手架出三角形，才能用穩定結構空出胸腔空間。」

除了張志豪外，同選區也有不少候選人都在臉書上表達關心。無黨籍曾憲瑩表示，看到梨泰院的傷亡事件後，實在感到很痛心，「願受傷的人得到醫治，死者的家屬也能得到安慰，更為年輕世代求平安」，之後他若進了市議會，也會在公共安全的監督上用心付出，但願類似事件不再發生。

▲▼梨泰院踩踏事件。（圖／路透）

▲梨泰院踩踏事件引發高度關注。（圖／路透）

民進黨的王閔生表示，韓國一直是台灣人相當喜愛的旅遊地點，如今發生憾事，「我深感哀悼，祈願梨泰院死者安息、傷者早日康復」；他也呼籲，大家參加大型派對活動時，務必多多注意自身安全，快樂出門、平安回家。同黨的陳聖文也表示，看到梨泰院的傷亡數字後，心情不免沉重，「望傷者平安，亡者安息」。

此外，也有候選人則是從梨泰院看台灣，無黨籍的林穎孟表示，從韓國這次的經驗，更讓她反思空間設計問題。同樣無黨籍的林元敏表示，這次事件除了感傷之外，更要思考台北市大型公共設施的人潮疏散計畫。民進黨的簡舒培也喊話，台灣應該更重視避難計畫，公共安全絕對不容妥協。

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光　一圖看堅果超狂功效

►超夯調理包「5分鐘上桌」價格太殺　6位大廚激推！還送晶華牛肉麵

醫院推薦的「養生沖泡飲」一包15元！甜鹹口味全都有　阿嬤也愛喝

更多嚴選激殺商品：免加會員，在家購物更方便！

►還你S曲線！「石墨烯塑身褲」一穿像瘦5公斤　4色任挑千元有找

►150抽衛生紙「一包11元」　限時下殺！整年份一次買齊

►3M牙線棒「全網最低價」一支免1元！細滑不卡牙縫好超值

►►►想看更多就點「抗漲專區」讓你買到爽！◄◄◄

►不用記密碼，聰明開鎖！「指靜脈智慧保險箱」激殺價8990元

ET快訊
快訊／劇烈雨彈狂轟！　宜蘭1學校緊急停班課
被指是「梨泰院悲劇」罪魁禍首！　知名直播主出面了
鄭州富士康員工大逃亡！翻山越嶺10小時回家　立刻被拉去隔離
踩踏事件怎自救？　「6步驟」比搏擊姿勢有效
鬼切撞擊畫面曝！19歲騎士突迴轉　乘客噴飛數公尺亡
「抬了50具屍體」　梨泰院無名英雄揭慘況：只想多救1人
不倫學長判賠50萬！許藍方為「私密照」反告正宮　最終結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳國軍密邀北約將領來台交流　邱國正：國防大學常邀國外人士研討學術

警察市長侯友宜選總統下註解　「重要的是定位非職位」

蔣萬安「目標得票51%」　不考慮棄保：藍綠白都沒能力去操作

網路數據鍾東錦遭貼「黑金砂石」關鍵字　負面聲量逾78％

踩踏事件怎自救？30年義消曝「6步驟」比搏擊姿勢有效：形成三角區

蔡政府花1600萬動員美議員挺台？　外交部駁斥：長期以來的作法

自由民調：苗栗縣長之戰徐定禎24.4%領先　「正藍軍」謝福弘僅拿8.87%

陳水扁上台幫披彩帶！陳致中競總成立　陳其邁也來了

ET民調／18歲公民權修憲案　四成三民眾會投同意　最關心年輕人政黨出爐

人物側寫／從「燕子市長」到「媽媽市長」　盧秀燕成藍團超級天后

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　女友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

梨泰院萬聖踩踏149人亡　倖存者：到處在喊救命...

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

台女模哽咽憶梨泰院：人間煉獄　上廁所逃死劫..目睹「幾十人躺地CPR」

5小時前一句話預言死亡悲劇！　他錄下「梨泰院復活」人潮歡慶畫面

梨泰院萬聖派對踩踏意外 傳「年輕人救護車前熱舞」

10萬人湧梨泰院爆踩踏149死　人拉不出來倒滿地

傳國軍密邀北約將領來台交流　邱國正：國防大學常邀國外人士研討學術

警察市長侯友宜選總統下註解　「重要的是定位非職位」

蔣萬安「目標得票51%」　不考慮棄保：藍綠白都沒能力去操作

網路數據鍾東錦遭貼「黑金砂石」關鍵字　負面聲量逾78％

踩踏事件怎自救？30年義消曝「6步驟」比搏擊姿勢有效：形成三角區

蔡政府花1600萬動員美議員挺台？　外交部駁斥：長期以來的作法

自由民調：苗栗縣長之戰徐定禎24.4%領先　「正藍軍」謝福弘僅拿8.87%

陳水扁上台幫披彩帶！陳致中競總成立　陳其邁也來了

ET民調／18歲公民權修憲案　四成三民眾會投同意　最關心年輕人政黨出爐

人物側寫／從「燕子市長」到「媽媽市長」　盧秀燕成藍團超級天后

理科太太被嘲「離婚太太」！霸氣扯下外套「露超巨車頭燈」再回12字

鄭州富士康「走的多是臨時工」　留下來上班的「補貼直接Double」

團團「行動力未恢復」2陸專家何時探視？　園方證實：11月初抵台

東區房東笑了！　服飾品牌每坪9226元租忠孝東路店面創價

傳國軍密邀北約將領來台交流　邱國正：國防大學常邀國外人士研討學術

不滿騎太慢！酒駕男攔人踹車持安全帽猛K　拒酒測+打人下場曝

梨泰院煉獄「人體之海」湧出街角　紐時：科技文化強國卻人禍不斷

快訊／劇烈雨彈狂轟！宜蘭大同鄉四季國小英士分校緊急停班課

警察市長侯友宜選總統下註解　「重要的是定位非職位」

酒精別亂噴！蘋果「1產品」螢幕滲透　果粉一看：沒救了

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

政治熱門新聞

備戰辯論白天閉關、晚上開講　綠催化「為阿中戰鬥的理由」

踩踏事件怎自救？義消曝6步驟：形成三角區

「媽媽市長」遭扭曲　盧秀燕再轟英德

高中生冒雨喊「票投陳時中」　本尊現身：挺18別打假球

柯志恩：國民黨將從南部再起

柯志恩造勢支持者超乎預期

救國團遊行禁候選人上台　蔣萬安這身分讓他可致詞

新北明晨6時「河濱停車場只出不進」

四成三國人支持18歲公民投票權修憲案複決

快移車！北市今晚8時起水門只出不進

陳亭妃辦「挺偉哲挺18」造勢　競總卻說不知道

看柯志恩在艱困高雄拼搏　中霸天盧秀燕坦言「想起自己內心發酸」

陳水扁幫披彩帶！　陳致中競總成立

網路數據：高虹安憤怒指數高　藍白友軍聲量消風

更多熱門

相關新聞

被指控「梨泰院悲劇」兇手！直播主喊冤

被指控「梨泰院悲劇」兇手！直播主喊冤

南韓首爾梨泰院29日晚間發生「踩踏悲劇」，至今已有154人死亡。事發後，有說法指出梨泰院某酒吧因為傳出有名人拜訪，才會導致人群不斷聚集無法疏散，其中某知名直播主K更被部份網友認為是罪魁禍首；對此，他特別發文喊冤，表示自己是不得已才被人潮擠進酒吧裡。

在韓國被路人撞！韓國人認很正常：不會道歉

在韓國被路人撞！韓國人認很正常：不會道歉

梨泰院悲劇首證實1國中生、5高中生罹難

梨泰院悲劇首證實1國中生、5高中生罹難

CPR沒救活梨泰院受困者？消防員揭心酸數據

CPR沒救活梨泰院受困者？消防員揭心酸數據

鍾東錦遭貼「黑金砂石」關鍵字　負面聲量逾78％

鍾東錦遭貼「黑金砂石」關鍵字　負面聲量逾78％

關鍵字：

2022九合一大選2022台北市2022台北市長文山大安第六選區梨泰院自救

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神「梨泰院被踩死」得年24歲！

蜘蛛人21秒爬牆瘋傳：判斷正確

台北監獄服刑！他睡著恍惚「被叼住」怒告

快訊／印度吊橋斷500人落水增至91死！　44秒片曝

《PD2》男偶像罹難　得年24歲

嗨咖單身27年交神級女友　5事衝擊

睡前想吃東西是警訊！睡眠不足4徵兆　醫：秒入睡≠睡得好

懷男友孩子遭學姐霸凌　亞東護理師「被離職」哭

蕭閎仁載4人墜山谷！車體嚴重變形

男主播不倫小三開房「恩愛聲太大漏出」消失全節目

男星救梨泰院受難者「CPR邊哭喊」：拜託張眼

死亡陷阱5坪塞300人　疊了7層

梨泰院人群「抬頭大口吸氣」影瘋傳

女星拍戲頭遭重摔百次！宣告腦損傷

即／共伴最猛豪雨擴大全台　3地區防災

更多

最夯影音

更多
22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」
4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　女友來韓國旅遊不幸死亡

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　女友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

梨泰院萬聖踩踏149人亡　倖存者：到處在喊救命...

梨泰院萬聖踩踏149人亡　倖存者：到處在喊救命...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面