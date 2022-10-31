踩踏事件怎自救？30年義消曝「6步驟」比搏擊姿勢有效：形成三角區

▲梨泰院29日發生推擠踩踏事件。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

梨泰院29日爆發「踩踏事故」，截至今（31）日上午6時，累計154死、132輕重傷，引發高度關注。對此，30年義消、第六選區民眾黨市議員候選人張志豪也透過臉書發文，分享「擁擠踩踏事件，該如何自救？」站立時的保護動作是什麼？摔倒了又該怎麼辦？

當發生踩踏事件時，站立時的保護動作有3步驟：

1. 雙手架在胸部兩側與腋窩位置形成三角區，確保胸腔呼吸正常

（搏擊姿勢效果不大）

2. 雙腳前後站穩，緩步前進、不要摔倒

3. 順流往兩側離開人潮

如果摔倒了又該怎麼辦？張志豪同樣列出3步驟：

1. 雙手護住後腦勺，身體蜷曲側躺

2. 保護身體，待人潮空隙站起

3. 冷靜離開人潮，檢查自身狀況

張志豪提到，在人潮眾多的地方，主辦單位更要做好安全管制，人數控制是前提，再來就是分區管制，不要讓人聚集在同一區，最後則是緩衝區，「讓溢出來的人群可以消化，也是讓救護人員，有可以進入協助的空間」。他更提到「我也強力推廣AED廣設+推廣全民CPR，唯有預防和救助雙管齊下，才能避免遺憾發生。」

張志豪還說，很多人都說要用「搏擊姿勢」來保護自己，不過很擁擠的時候，效果其實有限，這樣的動作只能承受約60至100公斤的重量，「唯有雙手架出三角形，才能用穩定結構空出胸腔空間。」

除了張志豪外，同選區也有不少候選人都在臉書上表達關心。無黨籍曾憲瑩表示，看到梨泰院的傷亡事件後，實在感到很痛心，「願受傷的人得到醫治，死者的家屬也能得到安慰，更為年輕世代求平安」，之後他若進了市議會，也會在公共安全的監督上用心付出，但願類似事件不再發生。

▲梨泰院踩踏事件引發高度關注。（圖／路透）

民進黨的王閔生表示，韓國一直是台灣人相當喜愛的旅遊地點，如今發生憾事，「我深感哀悼，祈願梨泰院死者安息、傷者早日康復」；他也呼籲，大家參加大型派對活動時，務必多多注意自身安全，快樂出門、平安回家。同黨的陳聖文也表示，看到梨泰院的傷亡數字後，心情不免沉重，「望傷者平安，亡者安息」。

此外，也有候選人則是從梨泰院看台灣，無黨籍的林穎孟表示，從韓國這次的經驗，更讓她反思空間設計問題。同樣無黨籍的林元敏表示，這次事件除了感傷之外，更要思考台北市大型公共設施的人潮疏散計畫。民進黨的簡舒培也喊話，台灣應該更重視避難計畫，公共安全絕對不容妥協。

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