俄國動員令宣告結束！8萬新兵「派往烏克蘭」作戰　美再提供烏軍援

▲普丁20日視察預備役訓練營，當局透露30萬人徵召令已成功結束。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯自從9月在俄烏戰爭中遭遇最大挫敗後，俄國總統普丁旋即發出30萬人的動員徵召令。俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）向總統普丁表示，動員令結束後已完成徵召，其中將有8.2萬人被派往烏克蘭，另外還有21.8萬人則在接受軍事訓練。另外，美國再度宣布將提供烏克蘭2.75億美元軍事援助。

根據《路透社》，從俄羅斯國家電視台播出的克里姆林宮電視會議畫面可以看到，紹伊古正在向普丁彙報徵召概況，「閣下您所設定的30萬人動員令任務已經完成」；對此普丁則對預備軍人的無私奉獻表達感謝，「（預備軍人）恪盡職守、表現出愛國精神，堅決保衛我們的國家、保衛俄羅斯、保衛著家庭與人民。」

普丁、紹伊古兩人皆承認徵兵初期的確存在問題。紹伊古表示，「向新動員的部隊提供物資之最初問題已獲解決」；普丁則坦言，「錯誤是無法避免的。因為俄羅斯長期以來沒有進行過大規模動員，不過我們已經記取教訓。」

不過烏克蘭總統澤倫斯基則質疑上述對話的真實性，認為莫斯科當局短期內恐怕難以結束徵召。他晚間在電視演說中表示，「俄軍裝備很差、且準備也不足，指揮人員的調度非常野蠻。因此我們可以推測，俄羅斯很快就會又需要徵召新一批人投入戰爭。」

在此之際，美國宣布將再度向烏克蘭提供2.75億美元軍事援助，包括五角大廈庫存的武器、彈藥與設備，使美國在拜登政府時期對烏累積軍事援助規模達185億美元以上。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，「目前華府正致力於為烏克蘭提供其所需的防空能力，2套『國家先進防空系統』（NASAMS）將於下個月交付給烏克蘭。同時，美國正在與盟友和夥伴合作，使他們能夠向烏克蘭交付自己的防空系統。」

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