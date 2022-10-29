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俄新兵被徵召拒絕送死！官員喊「不是砲灰」遭反嗆　軍備全是古董

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯國防部長紹伊古向該國總統普丁表示，30萬後備役軍人徵召令已圓滿結束，其中8.2萬人將被派往烏克蘭戰場。事實上，許多被徵召的俄國後備軍人對此感到相當不滿，認為自己是被普丁派往前線送死的「砲灰」，因為軍備全都是蘇聯時代的骨董，後備軍人們向當地官員嗆聲的影片也被曝光。

根據《太陽報》，位於俄羅斯西部、距離首都莫斯科以東約360公里處的阿爾達托夫區（Ardatovsky）當地傳出一段拍攝於本周的影片，畫面中可以看到被徵召的俄籍新兵在現場與一名官員發生言語衝突，此前該名官員對即將遠赴烏克蘭前線的新兵們表示，「你們被徵召不是用來當砲灰用的！」

阿爾達托夫區區長告訴眼前排隊準備遠赴前線的新兵，「親愛的成員們，你們並不是砲灰，而是訓練有素的士兵」；只不過，新動員的士兵們立刻異口同聲反嗆，「我們就是砲灰」。

▲▼俄國某官員告訴新兵「你們不是砲灰」，豈料卻遭現場新兵反嗆。（圖／翻攝自Twitter）

▲俄國某官員告訴新兵「你們不是砲灰」，豈料卻遭現場新兵反嗆。（圖／翻攝自Twitter）

該段影片發佈時間為10月25日。現場俄羅斯官員告訴新兵，他們如今只剩下5分鐘的時間能與親人告別。此時，一名新兵從隊伍中站出來怒吼，「你這個混蛋！這傢伙是殘障。而我呢？我有一個8歲兒子和一個6歲女兒」。

同一名士兵帶有挑釁意味地持續走向該官員面前，「你說的這些都是空話」；另一名男子則憤怒罵髒話，「你們這些X娘養的！」

而該支影片的另一片段中，則有士兵開始抱怨他被分配到的裝備，「我得到的那支千斤頂太舊了，雨帽則是蘇聯時代的」；在看起來非常雜亂的後備基地中，某士兵展示了他獲得政府分配的背包和灰色帽子，抱怨他獲得的是蘇聯軍隊使用過的裝備，「這是背包、這是帽子......誰知道呢？」

影片中顯示的是蘇聯皮製護耳冬季毛帽（Chapka Ushanka），儘管這些帽子已經使用了幾十年，但俄羅斯軍隊仍在使用。

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