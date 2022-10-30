路邊整排樹「掛滿尿袋」！內行公布解答：人類很愛有病的東西

▲一名男子意外看見某片樹林中，樹上都掛著黃色的不明液體。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



記者柯振中／綜合報導

一名男子日看見路旁的樹林，幾乎每棵樹上都掛了好幾袋黃色的不明液體，讓他不禁傻眼，也感到十分困惑，不曉得這麼做的用意何在。貼文曝光後，也在網路上引起討論，也有內行人留言，揭露這些不明液體的用途，同時感嘆「人類很愛有病的東西」。

這名男子在「路上觀察學院」分享2張照片，同時附上「樹阿公們帶著尿袋群聚曬太陽」的文字。而依據照片內容，這些樹上掛滿了許多黃色的不明液體，且液體下方還有一根長長的綠色管子，這些管子直接插入樹幹裡，看起來是在往樹木灌輸某種藥品，這也讓男子感到困惑，「其實我不知道掛這個用意。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼這些樹上掛滿「尿袋」，讓男子相當困惑，不曉得用意為何。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



貼文曝光後，不少網友留言回應，「尿袋哪有吊這麼高，會變尿毒症」、「可能在打點滴」、「人家便當吃剩的湯沒地方丟就掛在上面了」、「尿袋掛這麼高很容易感染喔」、「樹阿公白天打完這個，晚上就會ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ叫」、「我以為是什麼水果之類的樹。」

而後續也有內行人留言，其實這些樹木是沉香木的一種，之所以掛上這些液體，是為了在樹上製造人工感染，樹為了抵禦細菌，會分泌樹脂，感染愈多分泌得也會愈多，因為樹脂較重，放進水裡也不會浮起來，所以才叫「沉香」。

這名內行人舉例，沉香是生病的樹痂，鵝肝是鵝的脂肪肝，至於茭白筍，則是感染真菌的植物，一連串舉例完，也讓他相當無言，「人類很愛有病的東西。」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完