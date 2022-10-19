隱形眼鏡盒用自來水洗！女眼睛感染發紅疼痛　視力模糊失明

▲凱拉史密絲去年戴著隱形眼鏡去上班，突然感覺左眼怪怪，沒想到是被寄生蟲感染。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國女子凱拉史密絲（Kyra Smith）戴隱形眼鏡多年，但卻因使用自來水沖洗隱形眼鏡盒，導致左眼感染罕見「棘阿米巴角膜炎」（Acanthamoeba keratitis），視力模糊失明。如今的她正在接受另個療程，希望能接受第二次角膜移植，恢復視力。

每日郵報報導，凱拉史密絲去年戴著隱形眼鏡去上班，突然感覺到左眼怪怪的，但因為不會痛，就沒有想太多，直到晚上下班返家拔掉隱形眼鏡時，才發現眼睛明顯變紅。隔日，她的眼睛變得更紅，甚至開始有疼痛感，最終選擇就醫。只不過醫師無法明確斷定導致這狀況的原因，只給了眼藥水就請她回家。

但眼藥水並未緩解凱拉史密絲的疼痛，且對光線非常敏感，歷經六週的反覆檢查，她被診斷感染「棘阿米巴角膜炎」（Acanthamoeba keratitis）。這是較為罕見的角膜感染，症狀包含眼睛疼痛、紅、視力模糊、畏光、眼睛異物感及淚流不止等，可能導致患者永久視力受損或失明。

而凱拉史密絲的狀況相當糟糕，因為距離最初感染的時間點已經過了6週，「剛開始只是眼角變模糊，接著慢慢擴散，不到兩週我的視力就完全消失」。她最終放棄事業，從佛州搬回新墨西哥州，甚至右眼也受到影響，只好把住處所有窗戶封上，除了去看醫生之外，完全避免日光照射。

今年4月，醫師認定已成功除去寄生蟲，讓凱拉史密絲接受角膜移植，希望藉此恢復視力，但卻發現寄生蟲仍舊存在，讓新的角膜受到感染。如今的她每週都接受眼科醫師的檢查，持續接受治療，希望接下來能接受第二次角膜移植恢復視力。她也說，她肯定不會再繼續使用月拋式隱形眼鏡，也不會再用自來水沖洗隱形眼鏡盒，並呼籲其他人要多加小心。

依據本站先前報導，長期使用同一個隱形眼鏡盒，難免會堆積汙垢，建議每次配戴後，立刻用乾淨保養液徹底清洗隱形眼鏡盒，並倒扣晾到全乾才能再次使用，平常最好兩個隱形眼鏡盒輪替使用，並切記別用自來水沖洗，裡頭含有的細菌會侵入盒中，對隱形眼鏡造成傷害。

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