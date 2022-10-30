陳時中談梨泰院卻扯大巨蛋　黃珊珊：形態完全不同！別魚目混珠

▲黃珊珊參與市長勞工政策發表會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

南韓首爾梨泰院29日晚間因萬聖節活動發生大規模踩踏意外，民進黨台北市長候選人陳時中30日卻舉台北大巨蛋為例，引發熱議。無黨籍台北市長候選人黃珊珊回擊，大巨蛋跟梨泰院形態完全不同，請陳時中不要魚目混珠。

黃珊珊30日下午出席市長勞工政策發表會，會前接受媒體訪問。針對如何以南韓梨泰院意外為借鏡，黃珊珊表示，八仙塵暴時台北市政府就訂定相關自治條例，對於發生大規模傷亡事件感到非常遺憾，因為這並非大型集會場所，而是散落在巷弄內的活動，未來可能列入災難處理，另成SOP重新檢視。

至於陳時中將梨泰院意外影射到大巨蛋安全審查？黃珊珊提及，大巨蛋狀況跟這種形態完全不同，大巨蛋安全審查從13萬人減到5萬9833人，在所有逃生避難模擬中，全部都將人數降下來，「這部分早就在審查中消減下來。」

黃珊珊強調，綠營拿來做影射是非常不智的，因為這些都是經過層層把關，且內政部通過的，人數與相關逃生避難部分，在5年停工變更審查中都已完成，「請他們不要魚目混珠。」從13萬人減少到5萬9883人就是考慮到疏散，若不清楚可以上網查，大巨蛋相關會議紀錄都公佈於網路上，「陳時中還是先看完資料再來說比較好。」