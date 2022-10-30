阮昭雄放棄連任變超級助選員　新北、桃園折返跑扛造勢主持棒

▲台北市議員阮昭雄放棄連任市議員後，本次選戰化身超級助選員，扛起各大造勢場合的主持任務。（圖／阮昭雄提供）



記者陶本和／台北報導

2022年放棄競選連任的台北市議員阮昭雄，轉換角色擔任各大候選人造勢活動的助選員，光是這個週末，就連續受邀為桃園市長候選人鄭運鵬、桃園市議員陳雅倫，以及新北市議員候選人黃淑君等人輔選，更接下其中兩場桃園造勢活動主持。

阮昭雄29日上午主持桃園市議員陳雅倫大坪頂後援會成立大會。他肯定陳雅倫四年任內累積數千件選民服務之外，還爭取無數經費來進行排水改善工程、校園硬體升級等地方重要建設。

阮昭雄指出，陳雅倫這次號次抽籤抽到「Lucky 7」，也是代號007的七號，七號陳雅倫不僅會帶給大家好運，也會像便利商店一樣，全方面為市民服務，請鄉親多多支持。

接著，阮昭雄趕往板橋，助選新北市議員候選人黃淑君。他表示，黃淑君在何博文議員服務處打拼八年，每次陪同掃街，無論走到哪，黃淑君都可以對當地推動過的大小案子侃侃而談，讓他印象深刻，相信從何博文特訓班畢業的黃淑君會和他的師父一樣，富有正義感，做人民最有力的後盾。

在下午行程結束後，阮昭雄更馬不停蹄折返桃園，拿起主持棒，主持鄭運鵬「北桃園競選總部暨百工百業後援會」，現場湧入超過2.5萬人，總統蔡英文、副總統賴清德、桃園市長鄭文燦都等人現身相挺。

阮昭雄表示，過去八年在鄭文燦執政下，桃園人可以大聲喊出「我桃園，我驕傲」，他並帶領台下鄉親喊出「疼惜鄭文燦，票投鄭運鵬」，呼籲鄉親陪伴鄭運鵬，讓鄭運鵬帶領桃園的光榮繼續延續，11月26日，一起讓議員紅不讓，桃園大勝利。

阮昭雄表示，今晚是一個感動人的時刻，這次選舉將桃園市民的心緊緊連在一起，絕對不會被抹黑打倒，絕對不會被奧步影響。他呼籲大家共同團結，迎接桃園人的勝利。

▼台北市議員阮昭雄放棄連任市議員後，本次選戰化身超級助選員，扛起各大造勢場合的主持任務。（圖／阮昭雄提供）

