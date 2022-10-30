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如何避免梨泰院百死悲劇？　柯文哲曝北市應變機制

▲▼ 南韓首爾梨泰院29日爆發推擠踩踏事件。總統尹錫悅30日視察。（圖／路透）

▲ 南韓首爾梨泰院29日爆發推擠踩踏事件。（圖／路透）

記者皮心瑀／台北報導

韓國首爾梨泰院一年一度的萬聖節活動卻爆出嚴重踩踏事件，造成百人死亡，引起國際關注。面對悲劇，台北市長柯文哲表示，其實每逢節慶、大型活動，市民朋友縱情狂歡時候，都是市府相關單位繃緊神經的時候，自從八仙塵爆後，他就邀集相關局處首長，建立大型活動公安機制，希望盡可能降低事故的風險，讓大家開心出門、平安回家。

柯文哲指出，民國104年八仙塵爆釀成15死、470輕重傷，當時他就警覺到群眾群聚可能造成的危機，因此設立公安機制。根據台北市制定的自治條例規範。只要超過1千人、持續超過2小時的展覽、博覽會、燈會、跨年、祭典、派對等等，主辦單位都必須提出活動安全及交通維護計畫，以及活動場所、使用器材、可燃性物質等計畫，市府會提前審核，並在活動期間稽查，若有違反公安，會要求主辦單位立刻改善，甚至馬上停止活動。

柯文哲說，經過三年努力，「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」於107年，經中央審核通過。據此條例，交通局 會檢視所有大型活動的行進路線、交通管制，主辦單位必須規劃救災車輛進出通道；消防局要確認消防安全防護計畫書夠不夠完善，並評估其他安全風險。衛生局要管理食品及場域衛生，警察局要針對行進動線、人員疏導計畫再次審查；建管處要勘驗活動設施、建物安全性；社會局審查兒童、身心障礙、行動不便者的特殊安排照護； 環保局必須隨時注意清潔、噪音，並且管控粉塵、特殊氣體的使用。

柯文哲提到，自治條例通過後，台北市不論舉辦跨年、路跑、燈會，都有SOP可供依據，但也要提醒市民朋友，隨著2022接近尾聲，大型活動增加，防疫規範逐漸鬆綁，請大家參加活動一定要注意人潮群聚情況，保持警覺、提前預想「萬一」發生狀況，要如何逃生。

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