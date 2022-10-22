女高職生教室暴走！單挑男同學「垃圾桶蓋他頭」　動怒原因曝光

▲彰化某高職男女學生鬥毆。（圖／翻攝自社會事新聞影音，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

中部地區一所高職學校，20日上午發生高二女學生用大垃圾筒要對男學生蓋頭，爆發互毆、架脖子還被踹倒，施暴影片被PO後引發討論。校方今天指出，事件起因為該女學生不滿該男學生亂造謠，因此引發衝突，在學校導師輔導後，兩人承諾日後不會將此事再累積成恩怨。

互毆影片時間長達4分多鐘，10月20日早上約7時45分，背對著鏡頭瘦小短髮女學生請朋友轉達男學生到教室內進行溝通，當下一言不和，便引發肢體衝突，女學生向男學生揮了數拳後，還拿橘色大垃圾桶要往男學生頭部蓋，結果被躲開，再一陣拳打腳踢後，女學生被男學生踹倒在地。

女學生還拿起椅子砸人，一旁有男同學見狀立即飛撲將他推倒撞櫃子、後肩摔落地，再由女學生架脖子，教室內的桌椅及櫃子也因為打架弄得一團亂，一旁還有學生說「這再摃下去會死人喔」。

學校認為原本是一件單純的打架事件，未料互毆影片在網路瘋傳，校方昨天傍晚接到匿名投訴後，立即展開了解，據校方初步調查，女學生的女朋友與男學生是國中同學，平日這名男學生常在其女友面前以負面的語言批評女學生，甚至還當面口出惡言，讓這名女學生非常不高興。

校方指出，事件發生後導師立即協助瞭解及輔導，當下雙方雖然都認為對方有錯在先，但也立即坦承自己動手是錯誤的行為，在導師的勸導之下，均表達願意自省檢討，並表示對於這件事會學著放下心情，兩人也承諾日後不會將此事再累積成恩怨。而雙方家長最期盼學生能矯正偏差行為。