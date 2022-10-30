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九合一最新預測藍奪15、綠搶5　民眾黨、無黨籍插旗2縣市

▲▼投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／記者周宸亘攝）

▲九合一選戰倒數。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／綜合報導

九合一選情升溫，藍綠白三方打得火熱，而在最新的縣市長選舉預測中，國民黨方面有望拿下15席，民進黨5席，至於民眾黨及無黨籍各可拿下1席，分別為新竹市的民眾黨市長候選人高虹安及脫黨參選苗栗縣長的鐘東錦。

根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」所公布預測當選率顯示，國民黨九合一可以搶下15縣市，除了搶回台北市、桃園市、基隆市外，另南投縣的許淑華成功守住藍營版圖，而連江縣則由曹爾元勝出，其他新北市、台中市、嘉義市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣都將順利連任，總席次與上屆選舉相同。

民進黨方面，根據《網路溫度計》的預測，能拿台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣，值得注意的是，澎湖縣恐會變天，因代表國民黨拚連任的縣長賴峰偉，受到同樣系出藍營的馬公市長葉竹林參選影響，陷入選票分裂危機，而5度參選的民進黨陳光復這回當選率38.2%奪冠，但也僅領先賴峰偉1.2個百分點，選情仍不明朗。

另外，苗栗縣藍軍分裂，鍾東錦以無黨籍身分投入大選，身為現任苗栗縣議會議長，鍾東錦與基層關係深厚，預測當選率為33.3%最高；至於近日遭民進黨狂咬抄襲的高虹安，反而因禍得福，聲量大漲，預測當選率37.1%，贏過藍綠對手。

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