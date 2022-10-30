黃珊珊為梨泰院事故致哀　審慎檢視「大型活動疏散、人流控管」

▲黃珊珊。（資料圖／記者陳家祥攝）

記者袁茵／台北報導

南韓首爾梨泰院29日晚間因萬聖節活動湧入10萬人參加，爆發踩踏意外，目前已知至少累積151死、82傷。無黨籍台北市長候選人黃珊珊30日表示，台灣應引以為戒，未來大型活動的疏散機制、人流控管必須更加審慎檢視，嚴正應對。

黃珊珊30日上午於臉書發文，為南韓梨泰院罹難者與其家屬致上哀悼。她提及，一場萬聖節慶祝活動，竟演變成重大公安事故，釀成百人以上大量傷亡，在震驚的情緒後，不能只視為一般國際新聞匆匆略過，而是引以為戒，審慎檢視大型活動的公安應對程序，以及人潮疏導機制。

黃珊珊舉台北市跨年活動為例，除了交通管制，台北捷運面對200萬人的極高運量，會在活動舉行前兩個月，根據去年人潮規劃工作人員配置，當天會在重點大站派出指揮官，監控場內外狀況並進行人潮疏導，避免發生推擠與踩踏事故。

黃珊珊指出，為了安撫乘客等待的焦急情緒，北捷員工也會組成團體，在出入口表演娛樂旅客，並盡可能平緩進出流量，同時注意現場有沒有需要協助的民眾。

黃珊珊強調，「大家的安全，我們一直都放在心上。」然而意外的發生定是始料未及，也必定源自一連串的疏忽，認為未來的大型活動，疏散機制與人流控管必將更加審慎檢視，嚴正應對。