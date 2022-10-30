不滿官逼民反！救國團今下午凱道大遊行　馬英九、蔣萬安將出席

▲救國團「公義、自由、和平、救國」大遊行三條路線規劃。（圖／翻攝自Facebook／救國團）

記者蘇晏男／台北報導

救國團今（30日）發起「公義、自由、和平、救國」大遊行，下午2時起分「公義」、「自由」、「和平」3條縱隊，從各自的路線出發，最後在景福門會合成「救國大隊」，並走進凱達格蘭大道進行大會師，屆時前總統馬英九、國民黨台北市長候選人蔣萬安、前教育部長吳清基、婦聯會主委雷倩等人皆會出席。

由於黨產會認定救國團是國民黨附隨組織，且於今年7月處分救國團應移轉61筆不動產、近14億元動產為國有，另針對已移轉他人而無法返還的建物和土地，追徵2.4億元。

救國團主任葛永光表示，救國團是青春熱血的代名詞，是好幾個世代的共同歷史記憶，舉辦過無數營隊活動為青年撐起了一片天，也為國家培育了無數人才；而近年來救國團轉型為以公益為主的服務型社會企業，但卻硬被黨產會認定是國民黨附隨組織，且將資產移轉國有，威脅到救國團員工的工作權與生存權，官逼民反，救國團沒有選擇，決定發起遊行。

救國團此次遊行提出6項訴求：第一、救國團是不分黨派的；第二、向黨產會違法濫權處分救國團表達抗議；第三、黨產會宣布移轉救國團財產為國有，戕害無辜員工工作權與生存權，更侵害消費者等權益；第四、黨產會的轉型正義之路已經走偏，導致台灣民主嚴重倒退，人權受到嚴重的迫害；第五、黨產會屠刀任意決定救國團的生死；第六、向政府喊話，一定要重視民意、傾聽民意，不能再任由惡鬥分裂台灣。