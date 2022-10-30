蔡英文連3周桃園力挺　鄭運鵬急喊：4年前高雄惡夢不能重演

▲蔡英文連3周赴桃園力挺鄭運鵬。（圖／鄭運鵬競總提供）



記者楊淑媛／桃園報導

隨著選舉投票日逼近，2022桃園市長選戰不斷升溫！總統蔡英文29日晚間、連3周赴桃園力挺民進黨桃園市長候選人鄭運鵬，出席北桃園競選總部舉行的百工百業、北區宗教後援會成立大會表示，近來，有其他黨的候選人說，她來桃園市，不如幫桃園好好做事，是這位候選人不了解，她來桃園，就是在為桃園市好好做事。

蔡英文上台時，現場「加油」、「凍蒜」聲不斷，蔡英文授與戰旗給百工百業後援會代表，期盼他們能與鄭運鵬共同努力打贏年底這場選戰。「選對人，桃園就會進步。」鄭運鵬強調，市民朋友在八年前用選票支持鄭文燦，現在桃園變得很不一樣，包括老人照護、育兒津貼、河川整治、工商發展、公共工程，桃園都是全台灣的模範生。

▲鄭運鵬稱執掌桃園市政能超越鄭文燦。（圖／鄭運鵬競總提供）

這次的選舉，鄭運鵬說他很心疼鄭文燦，對手張善政來到桃園後，仿效四年前韓國瑜的選舉模式，把一個城市的進步批評的一文不值，試圖抹煞鄭文燦八年來帶給桃園的進步。他強調，四年前高雄市民投錯人，結果市政建設停擺；他強調，桃園還有許多大型公共建設要興建，不能重演高雄的惡夢，希望鄉親疼惜鄭文燦，「進步不回頭，票投鄭運鵬」，他也向在場鄉親保證，未來不僅將延續鄭文燦進步的方向，更會站在堅實的基礎上超越鄭文燦的政績，繼續運轉桃園大進化！

市長鄭文燦強調，鄭運鵬很正派、有能力、沒包袱，擔任三屆立委、立法院黨團幹事長，絕對可以傾聽每一位市民朋友的聲音；鄭運鵬是延續他市政好成績的唯一人選，不論是鐵路地下化、機場捷運、捷運綠線，還有最近通車的蘆興南路拓寬工程，每一個桃園的重大建設，都是鄭運鵬幫忙他，一起努力爭取來的。鄭運鵬說，他將接棒鄭文燦，在鄭文燦打造的堅實基礎上，超越鄭文燦政績；鄭文燦則強調，「我們不會被抹黑打倒，因為桃園真的很好！」

鄭運鵬北桃園競選總部舉行的百工百業、北區宗教後援會成立大會活動，吸引桃園2.5萬鄉親湧入造勢會場，現場座無虛席。當鄭文燦攜手鄭運鵬大進場時，鄉親不斷揮舞七彩螢光棒，更有鄉親高舉「市長選運鵬，市民有靠山」的舉牌，替3號的鄭運鵬打氣，鄭文燦、鄭運鵬進場就走了超過10分鐘，展現兩人的高人氣。