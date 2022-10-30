梨泰院踩踏120死！她被踩暈獲救「見男友躺地」崩潰：到處都哭聲

▲梨泰院踩踏慘案。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

南韓梨泰院29日舉行的萬聖節派對發生大型人為災難，目前官方表示已有120人死亡100人受傷。有現場獲救女子表示，當時現場擠滿了人，自己不幸被踩暈後，經救護人員實施心肺復復甦術幸運醒來，但她的男友仍陷入昏迷，送醫後還未脫離險境。

綜合韓媒報導，梨泰院29日晚間10時15分左右傳出多人傷亡事件，首爾國立大學醫院、漢陽大學醫院、順天鄉大學醫院都擠滿傷者。一名女子表示，她在現場不幸被踩暈，醒來後就聽到四周都是哭聲，男友則還陷入昏迷當中，不少民眾也自發性對傷者進行搶救，周圍的警察則不斷驅趕圍觀及拍照群眾，場面相當混亂。

據悉，梨泰院29日湧入數萬人到場歡慶萬聖節，周圍至少部屬5至10萬名警力，直到晚間10時40分許，突然傳出有約20人疑因踩踏事故而昏倒的傳聞，事後傷者傳出至少上百人，大批的醫護人員也到場進行搶救，目前確定已有120人死亡100人受傷。

龍山消防署署長崔成範在當地時間30日凌晨2時40分於新聞發佈會上表示，前一天晚上10時10分左右發生的踩踏事故導致120人死亡，100人受傷，其中包括心臟驟停患者，目前傷者已被分散送往順天鄉大學醫院、首爾大學醫院、江北三星醫院等。