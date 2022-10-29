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台南南化驚傳住宅火警　燒燬平房內2部車

▲台南市南化區中坑里下午傳出住宅火警，消防人員到場發現係一樓平房燃燒，馬上進行射水搶救，及時撲滅火勢。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市南化區中坑里下午傳出住宅火警，消防人員到場發現係一樓平房燃燒，馬上進行射水搶救，及時撲滅火勢。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南化區中坑里29日下午4時36分許傳出住宅火警，台南市消防局據報，出動南化、山上、左鎮、楠西、玉井、麻豆等消防分隊、玉井中隊及第二大隊等20多部消防人車前往搶救，消防人員到場發現係一樓平房燃燒，馬上進行射水搶救，及時撲滅火勢，初步勘查起火面積約25平方公尺，2部車子燒燬，幸無人員傷亡，起火原因及財物損失由消防局調查處理中。

▲台南市南化區中坑里下午傳出住宅火警，消防人員到場發現係一樓平房燃燒，馬上進行射水搶救，及時撲滅火勢。（圖／民眾提供，下同）▲台南市南化區中坑里下午傳出住宅火警，消防人員到場發現係一樓平房燃燒，馬上進行射水搶救，及時撲滅火勢。（圖／民眾提供，下同）▲台南市南化區中坑里下午傳出住宅火警，消防人員到場發現係一樓平房燃燒，馬上進行射水搶救，及時撲滅火勢。（圖／民眾提供，下同）▲台南市南化區中坑里下午傳出住宅火警，消防人員到場發現係一樓平房燃燒，馬上進行射水搶救，及時撲滅火勢。（圖／民眾提供，下同）

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