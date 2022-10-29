賴清德、黃偉哲同框拉抬選情　賴清德請託讓黃偉哲得票衝破5成

▲賴清德副總統回台南首廟天壇參拜祈福，與黃偉哲市長及民進黨34名議員候選人同框，營造台南綠營大團結氣勢，賴清德請鄉親讓黃偉哲得票過5成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

賴清德副總統29日回台南首廟天壇參拜祈福，黃偉哲市長及民進黨34名議員候選人到場迎接，營造大團結氣勢；賴清德指出，以往總統大選得票率都是民主聖地台南衝最高票，這次一定要讓黃偉哲得票率超過5成、民進黨議員候選人全數過關，賴清德高喊：「黃偉哲明天的氣力，要幫他傳便便」獲得支持者熱烈回應。

選戰倒數28天，皆具備高人氣的賴清德和黃偉哲29日首度同框台南造勢，讓廟前廣場湧入數百名支持者高喊「黃偉哲凍蒜」、「賴清德加油」，首度回「故鄉」輔選的賴清德成功拉抬人氣，炒熱台南選情。

「會努力讓賴清德安心、市民放心、議會齊心！」黃偉哲表示，感謝賴副總統一直很掛心台南選情，接下來不管是選情還是市政，一定會盡全力爭取台南大勝利。

面對熱情支持者，賴清德提出三大訴求，包括：黃偉哲市長得票率要衝破50％，「講話才能大聲」，希望鄉親幫黃偉哲市長把「明天的氣力傳便便」；以及34名民進黨議員參選人都能「全壘打」全數過關；另外，還有他個人期待未來議會團隊的正副議長都能由民進黨籍來做，和黃偉哲市長齊心配合，「新台南隊」一起為台南打拚、推動建設，不辜負台南市民期待。

在黃偉哲致詞前，主持人立委林宜瑾特別介紹在地資深議員邱莉莉代表民進黨議員發表談話，除感謝鄉親千呼萬喚的賴清德風塵僕僕趕回台南加持，邱莉莉話鋒一轉，強調日前副議長補選一事引起黨內矛盾，「但民進黨不是在『讓』，而是要把所有精神放在11月26日讓市長、議員選舉都高票過關」，呼籲團結才能一起贏。