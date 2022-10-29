選戰倒數規劃系列競選活動　黃偉哲競總：協力台灣、衝刺台南

▲黃偉哲競選總部規劃一系列「協力台灣，衝刺台南」活動，其中，重頭戲落在11月20日選前倒數黃金週，將安排《嘉南高屏聯合造勢》。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

選戰倒數28天，黃偉哲競選總部規劃一系列「協力台灣，衝刺台南」活動，其中，重頭戲落在11月20日選前倒數黃金週，將安排《嘉南高屏聯合造勢》，除邀請潘孟安等人前來站台，黃偉哲市長也將前往外縣市助講，運用彼此高人氣互相拉抬，炒熱南台灣選民熱情，衝高投票率。

黃偉哲競選總部表示，此次競選主軸是「挺！台南．繼續拚，作伙蠃」，為全力達成蔡英文總統給予台南得票率再拚第一的期待，11月20日下午將舉辦大型造勢，除34名民進黨議員參選人將全部到場，擔任6大戰區總督導的台南市6名立委也接受請託，將全力動員催票，預估該場造勢規模與10月23日競總成立湧入逾3萬人力挺的熱烈場面相同。

除造勢大場，競總另將安排黃偉哲深入各議員選區車隊掃街遊行，直接與市民面對面接觸；此外，民進黨台南市黨部也已啟動百場說明會，全力在基層宣講「挺18公民複決權」和黃市長4年政績成果，衝高台南得票率，爭取更多中間選民認同。

黃偉哲競選總部指出，黃市長親民形象在網路和年輕族群具備高人氣，因此有許多外縣市參選人紛紛邀請黃市長前去站台助講，目前北、中、南都有相關邀約，選戰進入最後階段，黃市長輔選行程已排滿檔。