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電車線斷1.2公里！台鐵搶修計畫出爐　「今晚通單線、明全線通車」

▲▼台鐵電車線斷落，EMU3000型試運轉新車集電弓也撞飛。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲台鐵電車線斷落，EMU3000型試運轉新車集電弓也撞飛。（圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵善化站北端東西線電車線斷落，其中西線長達1.2公里斷落，雙線行車中斷，列車大誤點，EMU3000型新自強號試車還傳出三支集電弓也遭撞飛，台鐵啟動新營到台南間公路接駁。台鐵搶修計畫出爐，東線預計今晚7時半搶通，採單線雙向行車，西正線預計明天首班車前搶通，要明天才能全線正常通車。

今下午13時05分發生電車線事故，台鐵受損嚴重，包括善化站北邊5股道岔處東線電車線斷落約100公尺，西線懸臂損壞5組，電車線斷落約1200公尺。事故原因正由台鐵運安處調查中。

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不僅電車線受損，115次PP自強號北端集電弓遭電車線纏繞損壞，列車卡在途中，旅客一度受困，另一列EMU3000型8792次新自強號在路線上試運轉因電車線故障，傳出三支集電弓遭撞飛。

台鐵表示，115次PP自強號因受電車線掉落影響，停於善化-新市間，另派9輛DMU編組至事故現場接駁115次旅客，並於16時32分開往高雄、屏東。南下對號列車駛至新營站後折返，部分區間車行駛至隆田站折返，上行對號列車行駛至台南站折返，部分區間車行駛至新市站折返。新營=台南間採公路接駁。

▲▼台鐵電車線斷落，EMU3000型試運轉新車集電弓也撞飛。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲台鐵電車線斷落，西線長達1.2公里脫落。（圖／記者李姿慧翻攝）

台鐵搶修計畫出爐，電車線斷落約100公尺東正線預計今天晚間19時30分搶通，該區間採單線雙向行車，但由於西正線受損嚴重，電車線斷落長度達1.2公里，台鐵預計明(30)日首班車前搶通，明天全線恢復通車。

台鐵表示，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天，造成旅客時間延誤，台鐵局深致歉意。

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