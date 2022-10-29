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追求永續經營　彰化財政結餘屢創新高

▲彰化財政轉虧為盈。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣長王惠美。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

三年前王惠美上任時，彰化曾被預告為下一個破產的縣市，她承接過去留下的268億債務，在一邊省錢、一邊整合資源的情況下，逆勢拚出有感施政！2019年度彰化縣總決算審核報告賸餘2,128萬元，是22年來首次總決算審定出現賸餘；隔年行政院對16縣市計畫與預算執行考核中，縣府團隊嚴守財政紀律，10年來首次獲得第一名；2021年度總決算更創下新高，結餘達7千4百萬。

為了縣民幸福及城市進步，王惠美就怕時間不夠而影響彰化發展契機，把一天當作三天在用，為了能順利推動各項施政，先從內部進行資源整合。王惠美舉例，過去縣府影印機租賃、紙張耗材等費用每年就要花上千萬元，了解實際運作狀況後發現，各局處都向不同的廠商採購，議價空間小，經由整合招標後，一年可省下三百萬以上。

而在此次選戰中，飽受爭議的369重陽敬老禮金，若依原先369發放，4年下來預算金額將高達34億元，嚴重排擠許多重要建設、交通、衛生、教育、文化、環境保護及社會福利等經費，王惠美指出，為了不讓年輕世代承受沉重的財政負擔，嚴守財政紀律，採取排富條款，自2019年起修正禮金發放金額為每人1,000元，低收及中低收入等福利戶弱勢長輩，則仍維持發放369禮金，百歲人瑞發放1萬元禮金，以扶持、照顧弱勢為優先，共計約發放10億2,217萬元。

▲彰化財政轉虧為盈。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化負債大幅下降。

除了節流，大學時曾經是鑽石級直銷的王惠美也善於開源，隨著台灣能源轉型計畫的推動，國內外離岸風電開發商紛紛來到彰化投資，在縣府大力推動下，2020年起，沃旭能源公司、CIP哥本哈根風能開發公司、中能發電公司以及海龍離岸風電公司等4家業者共同捐贈沿海6 鄉鎮46所國中小學，1萬 6,700多名學生3年份的營養午餐，金額達3.3億元。

在推動建設方面，除了積極爭取中央資源挹注，也將跨局處服務功能整合起來，用較少的經費做到原來預期的服務及效益。比方說，向中央爭取興建長照中心，將育嬰中心及親子館全都整合進來。

彰化盤點土地、超前佈署，在「前瞻基礎建設整建長照衛福據點計畫」爭取到逾15%補助，整合衛生保健、長照、幼兒之需求，總計布建51案長照服務據點。其中有6案為綜合型長照衛福大樓，整合衛生所、日照中心、C級據點、家庭福利中心、托嬰中心及育兒親子館等，提供「老幼共融」的長照服務。

▲彰化財政轉虧為盈。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲大城鄉長照衛福大樓原本是學校用地，經過縣府與學校協調後，將教師停車空間挪至衛生所，改將此地蓋長照衛福大樓，嘉惠鄉親。

今年經濟部「全國水環境改善計畫」第六批次水環境改善案18餘億元經費預算中，彰化爭取到其中的1/3額度，受補助金額全國最高。將推動「東螺溪水體活化及加強灌溉管理計畫」、「畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心」、「溪湖水綠廊道環境改善工程」、「北斗渡船頭水文化綠廊環境營造計畫」及「埤頭木棉花道河畔環境改善計畫」，進行東螺溪水環境改善三部曲，營造優質的生活環境、活絡在地文化與觀光遊憩產業。

另外，王惠美也要求局處要評估活動效益，改變辦理方式讓成效出來，這樣民眾才會有感，不然就不要辦，將資源節省起來，而且每年辦理的活動也要年年有創新及新亮點，才能讓民眾有耳目一新的感覺。

▲彰化財政轉虧為盈。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲為改善水質狀況及水岸環境，彰化縣政府投入7.65億元進行「東螺溪水環境改善計畫」。

目前閒置多年的歷史建築中興莊，是彰化現今唯一保存最完整的眷村。王惠美表示，中興莊從2009年全村居民遷徙後沉寂多年，經地方反映，國防部核定補助中興莊眷村文化園區計畫3400萬元，文化部核定「彰化中興莊再造歷史現場1.0 」計畫總經費500萬元啟動「保存及再發展計畫」與「修復及再利用計畫」；文化部也在今年核定「彰化中興莊再造歷史現場2.0」修復工程總經費1億7,940萬元，預定2025年全區完成修復，將採公益換租方式活化。

經由強化資源整合及撙節支出，彰化縣總決算連3年歲計賸餘，2009年賸餘2,128萬餘元，達成近20餘年來首次決算產生歲入歲出賸餘，2020年賸餘1,558萬餘元，2021年賸餘7, 423萬元。近三年度公共債務亦逐年遞減，長短期債務由2018年度264.2億元降至110年度222億元，共減債42.2億元，為彰化縣永續財政奠定發展的基礎。

整頓彰化財政之餘，如同王惠美所說「將錢用在刀口」上，不忘為縣民爭取重大建設與各項福利，在遠見公布的「2022縣市總體暨永續競爭力調查」名次進步幅度全國第二，更在生活品質拿下全國第3、六都以外第一的佳績，成功翻轉負債的邊陲城市命運，為建縣300年的彰化再創新局。

▲彰化財政轉虧為盈。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲為預防衰弱及延緩失能，彰化縣政府整合衛生所現有空間，設置不老健身房。

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