侯友宜被打敗！槍托K頭不會昏　歹徒開3槍才能還擊不合理

記者李芸樺／台北報導

警察市長侯友宜到ETtoday《欣儀最政點》節目分享警察故事，笑稱三天三夜都說不完，除了度蜜月期間就抓到十大要犯的豐功偉績外，他提到首次槍戰經歷，手槍能裝6發子彈，但第一發是空彈，第二發要對空鳴槍警告，第三發才能對著歹徒射擊，「一個警察能沒防彈衣承受歹徒開3槍攻擊嗎，根本不合理？」。

▲侯友宜暢談警察故事。（圖／欣儀最政點）

高中時看了《十大神探》開啟刑警夢，侯友宜談起菜鳥時期和歹徒肉搏趣事，當時他和同仁上下包夾欲壓制一名高壯的死刑犯，他怕開槍射擊會傷到同伴，想起了電影情節用槍托K頭可以敲昏人，豈料K了好幾下，壯漢只是頭流血根本沒暈，讓他傻眼直呼：「跟電影演的都不一樣」逗得主持人王欣儀哈哈笑。

侯友宜還分享他跟老刑警學的偵訊技巧，絕對不是電視劇常演的第一句就問嫌犯「人是不是你殺的？」、「案子是不是你做的？」，廢話！歹徒一定會否認，那不就是白問，所以他都是先從談關係等周邊下手再切入正題。

王欣儀問到從警經驗轉移施政，侯友宜指出，警察個性不怕惡勢力，推動市政他重視的仍是團隊合作和不畏戰精神，他鼓勵同仁不挑案子、上戰場不退縮，成功失敗很難定論，但沒有關係失敗了再來一次，總會成功的。

侯友宜最後還提到，槍林彈雨且要待命的日子他習慣了，手機總放在床頭邊，但剛到警察大學當校長的那個禮拜，晚上自動爬起來看手機「怎麼都不響？」，原來是一下子閒下來好不習慣，當校長可說是他最幸福的日子。