獨／韓星級正妹里長候選人何芝寧　親揭爆紅後收告白「奇怪訊息」

▲韓星級里長候選人何芝寧接受《東森新媒體ETtoday》訪問。（圖／何芝寧提供）



記者陶本和／台北報導

年僅25歲的新竹市埔頂里長候選人何芝寧，擁有亮麗的外型，在網路上走紅，被封為「最美里長候選人」，成為同樣因亮眼外型爆紅的新北永和區永福里長候選人陳紫渝勁敵。對此，何芝寧1日接受《東森新媒體ETtoday》訪問時透露，在網路上爆紅後，現實生活中大家都很鼓勵她，倒是網路上會收到一些熱情告白或「奇怪的訊息」，但她也樂觀認為，都只是在網路上不是現實生活，沒有造成太大困擾。

何芝寧從小就在新竹埔頂里長大，就讀龍山國小、建功國中、曙光女中、弘光大學應用英文系畢業後，在科技公司擔任業務跟特助工作。她接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問時，談起自己踏入政壇的契機，當初是在副議長余邦彥的引薦下，選擇投入本屆的里長選戰。

對於怎麼不想直接挑戰市議員選戰？何芝寧謙虛地坦言，自己比較沒有經驗，而且里長其實最能夠實際地幫助到家鄉，所以現階段她會先從里長開始。

事實上，何芝寧投入里長選舉，也不是只有拜票、發發臉書美照而已，她也認真提出三大政見，希望在當選之後可以解決當地交通、學區等問題。她說，埔頂一路、埔頂二路時常有壅塞問題，她認為可以有彈性調整的空間。

另外，何芝寧說，她也有注意到在地有一個閒置的集會所並沒有被妥善利用，她身為年輕人有些想法，希望可以在這裡辦一些青年市集的活動，或是在周末時讓年輕爸媽、小孩參與的親子活動，活化在地被閒置的空間。

對於跑選戰至今，有沒有遇到什麼困難？何芝寧說，地方上有分新市鎮與舊社區，在新市鎮有新大樓、新社區，這些地方平時不能去打擾，所以就用「空戰」，透過臉書發文來爭取曝光機會。

由於何芝寧在網路上爆紅，她笑說，上周末適逢萬聖節，她有在臉書分享裝扮照片，有被在地新社區的居民注意到，也因為這樣受邀到社區內參加活動，算是有成功打入新社區。

▼韓星級里長候選人何芝寧在萬聖節時，成功打入新社區。（圖／何芝寧提供）



不過，何芝寧說，她在舊社區確實會遇到困難，一些長輩會對於她年輕、沒有經驗提出質疑，而她則是勤走，拜託大家給年輕人表現跟服務的機會，後來也在前任里長、前輩們的幫忙跟陪同拜票下，也有慢慢打入，她也感謝前輩、前里長的幫忙。

接著，談起比較輕鬆的話題，在爆紅之後，跑選舉的過程中有沒有遇到熱情的支持者，甚至是騷擾？何芝寧說，在現實生活中沒有，有熱情的支持者或年輕人，都會跟她說加油，給予她鼓勵，她也樂意跟大家合照。

不過，何芝寧也說，在臉書上確實也會收到一些「比較奇怪」的訊息，她隱晦地說，「像是直接告白啦，或是一些奇怪的訊息」，但她也很樂觀，認為這些都是在網路上而已，不是現實生活，還沒有造成太大困擾，。

▼新竹埔頂里里長參選人何芝寧。（圖／翻攝自Facebook／埔頂里何芝寧）

