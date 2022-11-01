歡迎台積電來設廠！　蘇清泉喊話：屏東有土地有人才

▲蘇清泉為屏東青年的工作向台積電喊話，歡迎台電積來設廠 。（圖／取自蘇清泉line）

記者陳崑福／屏東報導

台積電昨(10/31)日發佈高中職畢業就可以成為台積電的員工，並且預計11月12日要到高雄阿蓮、旗山徵才，年薪70萬元，屏東縣長候選人蘇清泉今(1)日為屏東青年工作向台積電喊話，屏東有電、有水、有土地、有好的人才，歡迎台積電來屏東設廠。

台積電在高雄市政府勞工局訓練就業中心刊登資料顯示，11月12日分為上下午場徵技術員，工作地點為台積電台南廠區，開出待遇平均年薪70萬元並免費提供上下班交通車等。

另台積電也在官網更新2023 預辦登積計畫，相關校園行動徵才車已在今年9月中旬啟動，由北到南巡迴 16 所學校，後續並計畫11月至年底展開面談；明年1月發聘書；而台積電先前預告該計畫預定招募超過 1500 人，瞄準電機(子)/光電/物理/材料/化學(工)/機械/資工(管)/工工/環工等理工、商管科系等人才。

屏東縣長候選人蘇清泉獲悉，為屏東青年的工作向台積電喊話；他說，「台積電昨發佈高中職畢業就可以成為台積電的員工，並且預計11月12日要到高雄阿蓮、旗山徵才。身為屏東縣長候選人，我在這公開的請台積電來屏東設廠，屏東有電、有水、有土地、有好的人才。」