▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁31日痛批民眾黨參選人高虹安多項爭議，包括助理經營付費情色網頁、支持酒駕或涉賄的候選人，讓男友「寄生」當自己的公費助理等，甚至涉嫌內線交易等，對此，民進黨團總召柯建銘1日表示，沒看過問題這麼多的縣市長候選人，國民黨還是有一定基本盤，若林耕仁翻臉，誰棄保誰還不知道。

林耕仁31日爆料，高虹安聘任職某大公司的男友當立委公費助理，也質疑她買科智股票是否涉及內線交易。對此，柯建銘表示，上周自己也收到相關資訊，想不到是林耕仁搶先爆料，「身為立委應該要了解法律，這是高虹安自己要面對的問題，助理費是嚴重法律問題，相信檢調會調查，她這關看起來不妙。」

柯建銘表示，自己從未看過問題這麼多的縣市首長候選人，包含科智股票、助理費等等，高虹安應好好解釋，不是老是用抹黑、國家機器打壓等說法模糊焦點，「高虹安還有心選舉嗎？建議她此刻找律師比找選民重要。」

對於新竹市選戰棄保問題，柯建銘分析，外界所謂「棄黃保高（棄黃珊珊保高虹安）」，現實投票不可能是這樣，各黨都會拼到最後，天下沒有白吃的午餐，國民黨還是有一定組織基本盤，這要如何棄保？且當林耕仁翻臉時，誰棄保誰就不知道了。