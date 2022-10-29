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反酸鄭運鵬「鬼話連篇」　國民黨：「大陸鵬」已是萬聖節最紅人物

▲鄭運鵬今（22）日受訪時指出，張善政昨天抽中1號後說「桃園是第一名城市」，要讓桃園保持第一名，就是讓鄭文燦好成績繼續由他延續。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬近日陷入過往赴中經商的爭議。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對民進黨籍桃園市長候選人鄭運鵬昔日登陸創業為了申請專利，國籍填寫「中國」並將地址標註為「中國台灣」一事，國民黨文傳會副主委林家興今（29）日表示，深陷「大陸鵬」爭議至今避重就輕的鄭運鵬，恐將成為今年萬聖節「最紅」的話題人物。

林家興直言，鄭運鵬不但不願意正面澄清、反省自己面對中國大陸的雙標嘴臉，還誣指別人的大實話是「鬼話連篇」；林家興表示，國民黨桃園市議員候選人凌濤公布鄭運鵬在大陸經商的專利申請文件至今已經2天有餘，鄭運鵬不但無法面對議題、有效向桃園市民與社會大眾說明，僅透過政治口水轉移焦點，是難以改變自己當年從政失敗、意圖到大陸經商撈人民幣，再度失敗後又跑回台灣高喊「抗中保台」的雙標事實。

林家興提到，反觀參選以來不斷被抹紅攻擊的張善政，都能夠陸續提出各項資料清楚說明，包括農委會的宏碁報告，張善政一毛錢都沒進自己口袋、當年任職行政院資安長力抗對岸網軍的紀錄歷歷在目，以及參與數字王國好萊塢特效公司世界級的成就卻分毫未取等，充分說明張善政謙虛、有料的人格內涵以及無法被抹紅、抹滅的「台灣之光」成就。

林家興指出，鄭運鵬雖誇稱自己提出100多項政見，但桃園市民記得住的沒半個，大家多在討論張善政提出的桃北北1280月票、幸福里程30K、增設婦幼局、改善人行道以及桃園2030科技願景等有感政見，特別是網路上輿情提及鄭運鵬的內容，只剩下一面倒的「大陸鵬」、「月月鳥是一種會飛去對岸經商，失敗後又會回來反中的候鳥」等負面印象，儼然成為今年萬聖節的「最紅」話題人物。

林家興表示，選舉剩下28天，台灣民眾對於民進黨的雙標、濫權、鴨霸已經無法忍受，特別在桃園這個攸關台灣未來發展的關鍵選區，要選擁有國際科技企業歷練仍願根留台灣耕耘的張善政，還是選失敗就去對岸經商、經商失敗完又回來為選舉喊反中的鄭運鵬，相信聰明的選民自有判斷。

鄭運鵬中國經商經歷遭國民黨圍剿，則是PO文痛斥國民黨鬼話連篇，「從政這麼久第一次被抹紅，而且抹紅我的還是中國國民黨，這大概是我遇過最荒謬的事情」。

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