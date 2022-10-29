挨批廣告買很大 　蔣萬安嗆陳時中：「台北的天空」有共機是她的責任

▲蔣萬安出席吳世正市議員競選總部成立大會。（圖／蔣萬安競辦提供）

記者崔至雲／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中昨日在民進黨「社群之夜」提到，國民黨台北市長候選人蔣萬安最近廣告買很大，到處都聽得到「台北的天空」，以為他要發片了。蔣萬安29日回應，台北的天空，如果出現共機，這不是蔡英文的責任嗎？

陳時中昨日在「社群之夜」指出，選舉應該表現團結，展現善良敦厚，正因為有這樣的精神，才能度過難關。蔣萬安嗆，陳時中自稱善良，卻對邪惡的周玉蔻，一句話都不敢說，陳時中要了解，台灣人善良敦厚、台北人更是堅毅勇敢的度過疫情，大家不會忘記陳説萬華破口、讓台北人沒有疫苗可以打，現在他卻把成績說是自己優異表現，把成功攬在自己身上、失敗都推給人家，這讓台北人非常失望。

蔣萬安再嗆，針對陳時中說大家對他抹黑、抹紅、抹黃，「我想台北人看得非常清楚，民進黨才是專家」。

另，陳時中也說，蔣萬安最近廣告買很大，到處都聽得到「台北的天空」，以為他要發片了。蔣回應，台北的天空。如果出現共機，這不是蔡英文的責任嗎？

蔣萬安說，這段期間，陳時中團隊、周玉蔻、競選幹部、網軍、側翼對他的攻擊從來沒有少過，很高興陳看到他正面宣傳的努力，希望他們陣營可以多一點正面宣傳，回歸政策的討論，避免惡質抹黑。