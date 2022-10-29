比拼「夫人牌」！林佳龍確診太太代夫出征　侯友宜對老婆大曬恩愛

▲新北市長侯友宜出席市議員參選人江怡臻競總成立（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨新北市長候選人林佳龍受到確診影響，其競選活動開啟「分身專案」，他的太太廖婉如今（29）日也到新北輔選，接下來還會有幾天行程將由廖婉如「代夫出征」。當被媒體問到此事，國民黨新北市長候選人侯友宜則善用時機對妻子任美鈴大曬恩愛，「她是我背後往前走的最大動力，我永遠感謝、感恩她。」

因為林佳龍確診，其競辦遂開啟「分身專案」，並指林佳龍的另一半是最適合的分身，且廖婉如本人也想說不要讓太多人為了分擔扮演林佳龍分身的任務而勞師動眾，因此接下來幾天有部分行程會由她親自「代夫出征拜票」。

對於林佳龍太太「代夫出征」，侯友宜表示，自己從事公職24年，從一個刑警在很多冒險犯難的過程中，一路到現在擔任市長，「太太永遠是我最大的一個支持者，她是我背後往前走的最大動力，我永遠感謝、感恩她。」

侯友宜也說，「不管在幕前幕後，她永遠是支持我、給我更多力量的人，我非常謝謝我太太以及我所有的家人！」至於何時要請假參選，他則答覆，目前還是認真拼市政，當然在假日、晚上或是有必要的時候，會請（假）一點點的小時間，來跟支持的候選人加油打氣，最主要會按照中選會的規定來請假。