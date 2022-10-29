衛福部高層夜會陳時中　沈富雄曝「唯一合理解釋」：給老長官加油

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（圖／記者陳家豪攝）

記者詹宜庭／台北報導

衛福部長薛瑞元、疫情指揮官王必勝、發言人莊人祥等人27日晚間夜訪前衛福部長、民進黨台北市長候選人陳時中，引發外界關注。前民進黨立委沈富雄表示，薛瑞元帶著高層去拜會陳時中，唯一合理的解釋就是「給老長官鼓勵加油」，因為鼓勵加油在電話裡頭講很奇怪，所以當面鼓勵加油是唯一勉強的解釋。

沈富雄28日在政論節目《少康戰情室》中表示，薛瑞元帶著高層去拜會陳時中，唯一合理的解釋就是說「給老長官鼓勵加油」，因為鼓勵加油在電話裡頭講很奇怪，所以當面鼓勵加油是唯一勉強的解釋。

沈富雄說，如果他們要討論丘以思或是全國有22家醫院可以做免費的PCR等重大決定，那也可以打電話，非得大陣仗、親身拜訪就只有鼓勵加油，因為曉得他的選情不好。對此，主持人趙少康質疑，鼓勵加油不需要3個小時，何必浪費3個小時的時間？沈富雄則認為，因為陳時中精神振奮不起來，只好繼續講。

針對外界質疑，陳時中認為，他與指揮中心團隊見面不能說是密會，應該當作一個老同事之間的互相關心，「有講到羅一鈞去唱歌，大家講說羅一鈞說我唱得比較好，簡單的分析，羅一鈞唱歌是專業級的，我唱歌是搞笑級的，大家都很好。」他也認為，不會因為參選就變成連交朋友的權利都沒有，大家都是老同事、好同事，一起拚了很久，若連這樣都不能見面也太過份。

另外，王必勝在指揮中心記者會上回應，同仁已經100多天沒有和陳時中見面，「大家聚一下，像以前一樣吃吃東西聊天，不需要擴大引伸，也不要動用資源偷拍。」他也透露，聚會上都聊一些近況，像是羅一鈞唱歌比較好聽，還是陳時中唱歌比較好聽等議題，還有一些生活中的酸甜苦辣。