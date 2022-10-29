「無人機闖空域」害朱立倫缺席造勢　他曬現場照揭：就是在空拍

▲盧秀燕。（圖／盧秀燕競選團隊提供）

實習記者李密／台北報導

國民黨主席朱立倫昨（28）日從金門飛往台中為市長盧秀燕站台途中，當飛機正準備降落台中機場時，卻遇到4架空拍機闖入機場空域，導致機場正常起降受阻、航班受影響，未趕上造勢活動。對此，網紅「四叉貓」劉宇深夜於臉書發文，並附上盧秀燕粉專的空拍照，表示4架無人機就是在造勢現場空拍。

▲台中市長盧秀燕造勢現場。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）



朱立倫昨（28）日原定會出席盧秀燕造勢活動卻突然缺席，後傳出朱在搭機飛往台中時，遇4架空拍機闖入機場空域，原訂於晚間7點50分降落的航班，被迫在空中盤旋近一個小時，最後才於8點40分順利降落。對此，國民黨批評，行政院應負起責任正視飛航實務第一線的威脅，提出務實飛安維護改進措施，以維護領空飛航安全，讓台灣民眾能夠安心出行、平安回家。



盧秀燕競選總部隨後證實，此非首次有無人機干擾，上次太平「十全十美」大造勢也有不明無人機。不過，網紅「四叉貓」劉宇深夜於臉書發文表示，國民黨發出新聞稿要求行政院負起責任，但4架干擾清泉崗機場空域的無人機，就是在盧秀燕的造勢場空拍。他附上盧秀燕臉書粉專提供的空拍照，並表示粗估現場人數應1萬人以內，新聞報導卻說有1萬多人，「這場人數沒有喊得特別誇張，不知道是不是上次灌水太兇被我抓到這次不敢了。」



對此，盧秀燕競總表示，空拍是利用吊車拍攝並非空拍機。對於網友拿競選總部提供吊車拍攝的高空照，稱主辦單位提供的空拍照是「四架無人機拍攝」，完全不是事實。

