南消鼓勵民眾自主防災　力推裝設住警器全民動起來

▲台南市消防局在住警器推廣上不遺餘力，除在大小場合向民眾介紹宣導外，更透過企業、善心人士或廟宇捐贈，消防人員親自進行發放與安裝，深受好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

住宅用火災警報器，在火災發生的初期可即時且有效偵知火災發生，並告知民眾進行應變，台南市消防局在住警器的推廣上不遺餘力，除在大大小小宣導場合向民眾介紹宣導外，在以往更透過企業、善心人士或廟宇捐贈，由消防人員進行發放與安裝。

基層消防人員除面對救災、救護的工作與壓力外，仍肩負協助發放安裝住警器，更壓縮到消防人員的備勤與休息時間，不免造成工作負擔加重。消防局局長李明峯為此，指示消防局第六大隊召集「創新小組」，思考如何突破傳統的框架讓更多的民眾自主提升防火防災意識。

六大隊指出，以往透過捐贈由消防人員發放與安裝的作法，主要針對獨居老人、低收入戶等避難弱勢家庭。經幾年來的推動下，仍有幾個盲點與痛點：一、針對一般家庭，消防局實無額外人力執行全面安裝工作。二、民眾自主防災意識無法有效提昇，而仰賴政府單位補助。三、住警器的補助透過捐贈，普及率推動緩慢。

第六大隊大隊長邱淵明所推動三政策，期許拋磚引玉以達消防與市民共享政策：一、「民眾自行購買安裝住警器，買一送一」，透過民眾自主購買裝設住警器，南消六大再送一顆（一戶補助一顆）。相關補助辦法可上網搜尋「台南市政府消防局第六大隊」Facebook 粉絲專頁查詢。二、「透過民眾主動認知住警器與居家安全的重要性」，突破傳統只靠消防人員或婦女宣導隊挨家挨戶拜訪宣導的侷限性。三、「鼓勵企業將安全幫員工送到家」-鼓勵企業雇主於節慶期間以住警器禮盒送給員工，讓員工的居家安全，由公司共同守護。

台南市長黃偉哲表示，消防人員的裝備以及各項福利，是他上任以來最重視的政見之一，消防人員勤務的簡化更是刻不容緩，讓消防人員保留更多體力以守護民眾安全，才是市民之福。

消防局長李明峯說，消防人員平時均有許多工作，消防局經常滾動式檢討各項勤務，如何減輕消防人員勤務負擔，更讓民眾能自主學習防火防災觀念，以達全民防災之成效。