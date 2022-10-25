南消特種搜救隊　通過災害搜救犬IRO國際評量檢測

▲台南市消防局參加2022年災害搜救犬IRO國際評量檢測，項目包含服從評量、瓦礫堆搜索評量等，成功通過檢測。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為持續有效驗證搜救犬培訓成果及維持搜救犬量能，台南市消防局於10月11日至18日參加2022年災害搜救犬IRO國際評量檢測，項目包含服從評量、瓦礫堆搜索評量等，成功通過檢測。

2022年度全國災害搜救犬IRO國際評量檢測於高雄市搜救犬馴養中心舉辦，邀請日本籍IRO裁判官澤田和裕先生擔任測驗官，依能力分為RH-T V級(初級)、RH-T A級(中級)、RH-T B級(高級)，台南市消防局由領犬員劉彥煌(搜救犬Dota)、楊小微(搜救犬Kathy)、卓佳瑩(搜救犬Kenna)參加，全數通過瓦礫初級檢測，其中搜救犬Kathy、Kenna先前雖已通過瓦礫高級檢測，不過搭配新進領犬員，仍須重新檢測取得資格。

本次IRO評量測試須經過服從測驗及瓦礫堆搜索測驗，服從測驗需靠領犬員與搜救犬間相互信賴，過程中會有人群及其他大型犬隻圍繞及不定時槍聲干擾，還有水平梯、長隧道、犬隻搬運、不平坦地面等測驗流程；而瓦礫堆搜索則必須在600平方公尺的瓦礫堆內搜尋1名受困民眾，且需在10分鐘內完成，同時包含領犬員的搜索計畫及戰術應用等，是考驗領犬員及搜救犬的默契與平日訓練表現。

市長黃偉哲表示，搜救犬培訓過程是需要花費很長的時間，領犬員需了解搜救犬的個性、能力及特性，藉由平時訓練及共同生活，建立領犬員與搜救犬彼此之間的信任及感情，而一人一犬搭配訓練及出勤，在災害時才能發揮最大效能。

消防局李明峯局長表示，為更加有效提升搜救犬執行震災搜索能力並與國際接軌，將持續推動災害搜救犬的訓養工作，積極參加搜救犬評量，相互分享交流馴養技術，以全面提升災害搜救犬支援救災能力。