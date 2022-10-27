南消七股分隊強化模擬救災　無人機拍攝光電場製作電子戰術沙盤

▲台南市消防局第三救災救護大隊七股消防分隊，為因應日漸增加之光電場救災需求，利用無人機拍攝太陽能光電場各項空拍圖資，後製成專屬「電子戰術沙盤」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第三救災救護大隊七股消防分隊，為因應日漸增加之光電場救災需求，利用無人機拍攝太陽能光電場各項空拍圖資，後製成專屬之圖層：「電子戰術沙盤」，內容結合空拍照片、GOOGLE地圖、道路顯示、附近水源，供指揮官及搶救人員研擬光電場人車派遣及戰術應用。

台南市七股區已有1148公頃土地完成光電備案，至10月底仍持續增加面積，而台南七股鹽田儲能系統已併網啟用，為全台灣最大的太陽能電站利用儲能系統平衡輸出案場，系統建置容量為 15MW/15MWh，預計年底將可提供約 3 億度的綠電。

消防局第三大隊指出，「電子戰術沙盤」能在第一時間模擬得知光電場之「燃燒狀況」、「火災面積」、「風向研判」、「道路大小」、「行車路線」、「車種選擇」、「水線佈署」、「急迫防守面」、以最高之效率減災減損，實為指揮官下達指揮決策之重要參考工具。

消防局李明峯局長表示，消防局無人機制度自成立以來，應用廣泛已多次於火警、搜溺、山域走失協尋等領域，以即時空拍瞭解災害現場情資，提供指揮官人車部署及消防戰術研判，展現成效卓著；第三救災救護大隊陳博文大隊長提到，七股區設立太陽能光電場址眾多，利用無人機了解轄內電場分布，再結合相關圖資及模擬搶救演練，可以有效強化消防人員對於太陽能光電搶救之作為，提升救災效能。

台南市長黃偉哲表示，用科技輔助救災，無人機是重要環節，更期許建立跨局處橫向聯繫互相支援機制，以擴大無人機在各場災害場合之應用層面，為未來可能發生的災害作好最好的準備。