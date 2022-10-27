強化南消救護效能　和欣護理之家捐贈軟式人體搬運背帶

▲台南市歸仁區和欣護理之家，捐贈第五救災救護大隊軟式人體搬運背帶12組儀式，由李博閔副大隊長代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局27日在歸仁消防分隊，辦理歸仁區和欣護理之家捐贈第五救災救護大隊軟式人體搬運背帶12組儀式，由李博閔副大隊長代表受贈。

和欣護理之家捐贈代表何於澄經理表示，和欣護家創辦人父親何永順早年便擔任義消歸仁中隊顧問，希望能為鄉親略盡一份心力、回饋社會。因本身經營醫療機構，對於到院前緊急救護工作亦是多有接觸，常見消防弟兄在執行救護勤務時，對於狹小空間病患的搬運困難時有所見，基此特捐贈軟式人體搬運背帶供消防人員使用，便利救護人員搬運傷患，以增進救護效率，更希望能拋磚引玉，引起更多公司團體或民眾關注到院前緊急救護的需求。

消防局長李明峯表示，第五大隊所轄永康、南關線目前快速發展中，人口移入日增，緊急救護案件亦急速增加，這次捐贈的裝備將配發予第五大隊所有救護車使用，相信可以增進救護效率，造福民眾。

黃偉哲市長表示，完善的救護裝備能有效守護民眾生命安全，台南市消防局院前OHCA給藥率有47.15％、急救成功率也有31.87％！消防局不只給予市民最佳的緊急救護服務品質，也同時關注市民的安危。