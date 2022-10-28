廟口開講十月壓軸　江啟臣、「柯P」來助陣

▲柯志恩（中）的廟口開講十月最終場邀請到藝人郭子乾（左）扮演「柯文哲」，也請來立法委員江啟臣同台。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

柯志恩昨（27）日在大寮中保亭舉辦十月最後一場廟口開講。本月共十一場的小型造勢也圓滿落幕，在各個選區舉辦一場開講，象徵著柯志恩的韌性與毅力，透過一場比一場更加爆滿的觀眾，各大直播平台的同時觀看總數也從一開始的7、8千，到最後一場的1萬500，代表了柯志恩的市政理念逐漸為高雄市民所認同與接受。

柯志恩與黨籍議員黃天煌、王耀裕以及邱于軒和立法委員江啟臣同場開講，更有藝人郭子乾扮演「柯文哲」，現場湧進超過近千觀眾，為這場十月壓軸場增添不少火花。柯志恩感謝支持者情義相挺，期盼大家週日一同到大榮高中參加「南方響起」造勢大會，讓全台灣都聽見高雄的心聲。

▲柯志恩（右二）與黨籍議員黃天煌（左起）、邱于軒以及王耀裕和立法委員江啟臣同場開講。

▲柯志恩廟口開講十月最終場吸引許多選民粉絲到場力挺。

柯志恩表示，林園大寮地區長期以來就是高雄的工業重鎮，因此空氣污染問題勢必是民眾的關注焦點。此外，低薪問題加上通膨更使得年輕人的生活壓力日益攀升。柯志恩舉過去兩年為例，儘管薪水漲了百分之八，但是房價卻成長了二成到四成，薪水趕不上房價成長。更別提25～29歲青年失業率問題，市府仍只願停留在15～24歲失業率最低的確幸，卻不願意面對25～29歲六都失業率最高的事實。

柯志恩強調，未來她擔任市長，必定打造一個「讓年輕人安居樂業速度能夠趕上長輩衰老速度」的城市，讓北漂、青年人口能夠再度增加，高雄能夠再創奇蹟。

▲柯志恩（前排中）許諾當上高雄市長要讓高雄能夠再創奇蹟。