3小時兩度硬上泥醉女！淫少校喊冤「一起洗事後澡」　判囚5年



▲高雄一海軍少校撿屍女友人，事後辯稱有一起洗事後澡不算性侵，但法官不採信仍判刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名海巡少校於凌晨約女網友小琪(化名)到酒吧喝酒，見小琪喝醉，將她帶回家並在3小時內性侵2次。事後小琪提告，陳男辯稱兩人當時還一起洗事後澡，不是性侵。不過法官檢視相關證據，認為陳男犯行明確，依強制性交罪，處應執行5年徒刑，陳男不服再上訴，高雄高分院仍維持原判，全案還可上訴。

判決書指出，陳男為海巡署南部某安檢所少校所長，於2010年12月28日凌晨4時滑手機，恰好看到小琪在社群平台張貼自己正在喝酒的動態，一時興起邀小琪前往高雄酒吧喝酒，兩人一起喝酒到清晨7時許。陳男見小琪不勝酒力，便將她帶回自己住處休息，並不顧小琪拒絕，強壓她在床上2度性侵，小琪事後報警。

全案審理時，陳男辯稱兩人是合意性交，甚至在離去前，還一起洗事後澡、一起牽手出門買飲料，而且小琪在他家待了數小時，並沒有離去或想逃的反應。

小琪表示，要離開前她確實有去洗澡，陳男也自己進來一起洗，她覺得這是他家也不能把他趕走，他們也確實有一起去買飲料。自己被性侵會沒什麼反應，是因為之前就曾被他人性侵過，讓她覺得「事情都已經發生了，我還能怎麼辦」、「就算大吼大叫或做什麼，也都已經沒有意義了。」

法官調閱兩人從酒吧回陳男住處的監視器，發現小琪確實已醉到需要陳男攙扶，且事後她多次傳訊息給陳男表示「這口氣我真的吞不下去」、「我一直在求你不要這樣」，陳男也回「我事後清醒也對我的行為感到抱歉」，包含小琪直接問他「你知道你的行為是性侵嗎」，陳男非但不反駁，反而頻頻以低姿態道歉而默認。

法官認為，陳男為滿足一己性慾，藉小琪酒醉體力及意識狀態不佳之際，帶回住處強制性交2次，又陳男犯後始終否認犯行，且無意願和解，以犯強制性交2罪，合併處徒刑5年，陳男不服再上訴，高雄高分院仍維持原判，全案還可上訴。