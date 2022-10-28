「戀童淫魔」趙斗淳出獄快滿2年！鄰居受訪曝現況：幾乎沒看過他

▲趙斗淳出獄後入住京畿道安山市，最新消息指出他幾乎閉門不出。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓「戀童淫魔」趙斗淳曾於2008年在京畿道安山市某教會廁所，以殘忍變態、血腥手法性侵8歲女童，導致其肛門與性器官毀損且須終身掛尿袋，最終被判處12年徒刑。2020年12月，趙斗淳出獄後返回妻子住處，當時社區住戶皆非常擔憂；如今近2年時間過去，隨著其他性侵犯接連出獄，趙斗淳的近況再次受到關注。

曾於2006年出獄後以類似手法接連性侵12名未成年少女的淫魔金根植（김근식，音譯）本來預估今年10月17日出獄，最後卻被法院判處延長拘留。另一名獨居在京畿道水原市靈通區的男子朴秉和（박병화，音譯），曾於2005至2007年連續8次性侵當地20多歲的女性，今年39歲的他預計今年11月5日刑滿出獄。

根據《韓聯社》，面對朴秉和即將刑滿出獄，附近住戶顯得非常擔憂，強烈反對其再度回歸社區。不過從趙斗淳的案例來看，2020年12月趙斗淳出獄後返回妻子位於安山市檀園區的住處時鬧得滿城風雨，不僅居民強烈反對，就連許多直播主、網紅也紛紛騎乘摩托車前往該處拍攝或鬧事。如今，隨著世人不再關注趙斗淳，社區便顯得相當寧靜。

▲趙斗淳性侵女童的事件，被翻拍成電影《希望：為愛重生》。（圖／翻攝自Naver Movie）

當地居民受訪時透露，趙斗淳近來可以說幾乎是「閉門不出」。安山市檀園區瓦洞某住戶受訪時表示，「即便和趙斗淳住同社區，除了他出獄返家當天以外，直到現在我幾乎沒再見過趙斗淳。反而是因為警察經常巡邏、駐守此地，使得我們社區變得非常安全。」

不過還是有住戶直言，「趙斗淳和我們住在同一個社區，直到現在我還是感覺不太舒服。」

趙斗淳出獄當時，法院曾經同意檢方要求，規定出趙斗淳出獄後必須遵守的「特別遵守事項」，包括出獄後7年需配戴電子腳鐐追蹤定位、晚間9點至隔日早晨6點禁止外出、禁止超量飲酒（血液酒精濃度不准超過0.03%）、禁止出入教育場所、禁止接近被害人200公尺範圍內、須接受防範性犯罪等相關課程。

▲先前曾有網友在某傳統市場捕捉到疑似是趙斗淳的男子。（圖／翻攝自韓網）

報導指出，趙斗淳出獄後至今，尚未違反過上述5項要求，且外出時皆由保護觀察官陪同，而安山市政府和警方在趙斗淳住處附近設立「守護市民安全哨站」，派出9名請願警察分為3組、24小時輪班巡邏社區。

隨著世人減少關注趙斗淳的動態，附近居民還是不免感到擔心，認為趙斗淳出獄至今那麼「安靜」，是因為警方加強巡邏，一旦外界開始放鬆戒心，難以保證趙斗淳是否將故態復萌。

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