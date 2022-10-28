北市變蔣陳對決？　王鴻薇斷言「棄保不可能」：柯文哲要失望了

▲台北市議員王鴻薇。（圖／記者呂佳賢攝）



記者詹宜庭／台北報導

《ETtoday新聞雲》28日發布最新民調顯示，國民黨候選人蔣萬安支持度40.2%，陳時中支持度28.8%，黃珊珊支持度20.9%，由蔣萬安領先。台北市議員王鴻薇今日表示，選舉不到一個月，已經沒什麼棄保可以操作，反而愈來愈會走向蔣陳對決，雖然黃珊珊一度行情看好，《ETtoday新聞雲》或部份民調裡，曾經攀上第二名，讓政壇喊出可能有「棄陳保黃」的操作，但是棄陳保黃已無可能，柯文哲恐怕要失望了。

針對三腳督選情是否會有「棄保」，王鴻薇認為，近期黃珊珊民調隨著藍綠歸隊，出現下滑的走勢，雖然今天曾傳出民眾黨的內部民調，黃珊珊小贏蔣萬安，但這種突如其來、沒有趨勢可言的民調，並不足以服眾。再者，蔡英文與民進黨不會操作「棄陳保黃」，就算黃珊珊和蔡英文關係再友好，勝選也只會成為柯文哲2024最強而有力的敲門磚，而民進黨不會幫助柯文哲。

至於起初有部分國民黨喊出「棄黃保蔣」，王鴻薇強調，目前不必再操作，畢竟藍營支持者還附著在黃珊珊的已經有限，而且是不會隨國民黨而起舞。另外，支持黃珊珊的年輕人和中間選民更是不會甩什麼棄誰保誰，也不必寄望了，「就算柯文哲最近一直強調陳時中沒希望了，要發動棄陳保黃效應，肯定徒勞無功，柯P喊破喉嚨也不會有棄陳保黃。」

▲2022台北市長民調。（圖／《ETtoday新聞雲》，點圖放大）