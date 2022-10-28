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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

4歲喪父...曾獻瑩拚上台大、奪台積電2大獎：沒有富爸爸，但有理想

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲曾獻瑩拚上台大。（圖／翻攝自Facebook／曾獻瑩）

記者曾筠淇／綜合報導

九合一大選倒數，不少候選人都會透過臉書粉專與選民互動。台北第六選區（大安、文山）無黨籍的市議員候選人曾獻瑩就發文分享故事，「雖然獻瑩沒有富爸爸可以靠，但我們一起努力」。也有些候選人則是分享自己的競選小物、政見等。

曾獻瑩透過臉書發文，直呼「把選票留給沒背景的候選人！」文中提到，《飛碟晚餐陳揮文時間》的主持人陳揮文透過節目分享，日前在電梯遇到國民黨立委賴士葆，當時他就問「曾獻瑩爸爸是誰？」對方看了他一下，回答「他爸爸在他4歲時候就過世了，他在單親家庭長大，努力向上才考上台大」。

後來陳揮文有感而發，政壇有很多人都是靠爸、靠媽族，所以沒有錢、沒有背景的人要走政治更顯得困難。對此，曾獻瑩表示，雖然兩人不認識，但陳揮文鼓勵選民把票留給沒背景、沒派系的候選人，還是讓他相當感動。他也說自己雖然沒有富爸爸，但有理想、專業和願意服務的熱情，他要為台灣政治努力創造新的可能性。另從他貼出的配圖也可見，曾獻瑩曾在台積電得到「卓越工程師」的殊榮，也曾拿過「發明專利獎」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲張志豪的飛機受到小朋友喜歡。（圖／翻攝自Facebook／張志豪）

除了分享自身小故事，也有候選人則曬出自己的競選小物。民眾黨的張志豪表示，他是20年華航機師，也是「空軍1號機長+4寶奶爸」，他的願景就是讓孩子帶著夢想飛向世界，而前提當然就是要有更好的教育環境、更多元的學習方式。

日前有小朋友伸出手指，直喊「媽媽，我要張志豪那個！」張志豪當下趕緊過去打招呼，並得知小朋友想要的就是他的競選小物「空軍一號小飛機」，孩子的熱情實在讓他受寵若驚。底下網友則紛紛大讚，這個競選小物很特別，「小朋友會愛爆」、「這個很有創意欸」、「好懷念的玩具」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲林元敏直呼，台灣道路根本沒考慮到待轉區。（圖／翻攝自Facebook／搖滾教授林元敏-台北市大安文山市議員候選人）

另外，也有候選人則是觀察選區現況，無黨籍的「搖滾教授」林元敏發文直言，台灣道路根本沒考慮到待轉區，不只沒有實體防護，動線設計更是一團亂。他也貼出和平東路的照片，表示待轉區空間只能停放3、4台車，且若要進入待轉區，必須「銳角迴轉」或是「往前騎一點」。

林元敏認為，倘若「往前騎一點」，前面就是時速60公里以上的公車、直行車，真的相當危險。因此，他主張全面檢討「強制兩段式左轉，以及內側禁行機車，車速相近的轉彎車輛，一律左轉靠左、右轉靠右」，至於車速跟不上的小綿羊、腳踏車若要兩段式左轉，才去待轉區。文章底下也有網友表示贊同，「這種路口設計真的亂來！」

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