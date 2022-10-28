台南不一樣的萬聖節　黃偉哲：將大白柚與萬聖節做完美結合

▲麻豆區農會舉辦「柚來搗蛋～食農教育體驗活動」，市長黃偉哲也化身哈利波特，與大小朋友一起同樂，提前歡慶萬聖節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



麻豆大白柚順應節氣在霜降時節登場，麻豆區農會為了讓小朋友能歡度不一樣的萬聖節，28日特別與麻豆北勢國小在麻豆的白柚園中，聯合舉辦一場「柚來搗蛋～食農教育體驗活動」，市長黃偉哲也化身哈利波特，為小朋友帶來驚喜，除介紹推廣大白柚以外，更與大小朋友一起同樂，提前歡慶萬聖節。





市長黃偉哲表示，每年的10月底就是萬聖節，而10月正好是麻豆大白柚上市的時節，麻豆農會發揮巧思把白柚跟萬聖節結合在一起，一方面行銷白柚，一方面讓大家知道萬聖節到來了。麻豆農會把大白柚取代南瓜，用大白柚來呈現萬聖節的氣氛，絲毫沒有違和感，而且許多設計造型都很好玩，讓西洋的鬼節帶給國人的不是驚恐、而是驚喜，希望能吸引喜愛過萬聖節的民眾，讓大家一起來品嚐、享受好吃的麻豆大白柚。



麻豆區農會與麻豆區北勢國小合辦的「柚來搗蛋」活動，結合萬聖節活動，在碩果纍纍的大白柚果園舉辦食農教育體驗，利用大白柚與在地食材，製作一系列女巫手指餅乾、蝙蝠漢堡、眼球蛋糕…等可愛又搞怪的應景餐點，透過趣味的方式讓學生在耳濡目染中認識家鄉的產業，期能永續傳承，在滿滿充當偽南瓜的大白柚所布置的場景與趣味遊戲中，讓小朋友在歡度一場別具教育意義的萬聖節，並達到行銷麻豆大白柚的效果。



麻豆區農會表示，麻豆擁有柚鄉之美名，是全國皆知麻豆文旦的最大產地，但卻鮮少人知道麻豆還有種植大白柚，麻豆大白柚外皮黃橙，體型碩大渾圓、果肉純白細緻、汁囊晶瑩剃透且飽滿多汁。在麻豆大白柚種植面積約一百多公頃，營養價值高且富含維生素Ｃ與膳食纖維，是其他水果所難以比擬。而現在正是大白柚的盛產季節，想品嚐白柚趁現在，市民朋友千萬別錯過。