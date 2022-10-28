　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南不一樣的萬聖節　黃偉哲：將大白柚與萬聖節做完美結合

▲麻豆區農會舉辦「柚來搗蛋～食農教育體驗活動」，市長黃偉哲也化身哈利波特，與大小朋友一起同樂，提前歡慶萬聖節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲麻豆區農會舉辦「柚來搗蛋～食農教育體驗活動」，市長黃偉哲也化身哈利波特，與大小朋友一起同樂，提前歡慶萬聖節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

麻豆大白柚順應節氣在霜降時節登場，麻豆區農會為了讓小朋友能歡度不一樣的萬聖節，28日特別與麻豆北勢國小在麻豆的白柚園中，聯合舉辦一場「柚來搗蛋～食農教育體驗活動」，市長黃偉哲也化身哈利波特，為小朋友帶來驚喜，除介紹推廣大白柚以外，更與大小朋友一起同樂，提前歡慶萬聖節。

▲麻豆區農會舉辦「柚來搗蛋～食農教育體驗活動」，市長黃偉哲也化身哈利波特，與大小朋友一起同樂，提前歡慶萬聖節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，每年的10月底就是萬聖節，而10月正好是麻豆大白柚上市的時節，麻豆農會發揮巧思把白柚跟萬聖節結合在一起，一方面行銷白柚，一方面讓大家知道萬聖節到來了。麻豆農會把大白柚取代南瓜，用大白柚來呈現萬聖節的氣氛，絲毫沒有違和感，而且許多設計造型都很好玩，讓西洋的鬼節帶給國人的不是驚恐、而是驚喜，希望能吸引喜愛過萬聖節的民眾，讓大家一起來品嚐、享受好吃的麻豆大白柚。

麻豆區農會與麻豆區北勢國小合辦的「柚來搗蛋」活動，結合萬聖節活動，在碩果纍纍的大白柚果園舉辦食農教育體驗，利用大白柚與在地食材，製作一系列女巫手指餅乾、蝙蝠漢堡、眼球蛋糕…等可愛又搞怪的應景餐點，透過趣味的方式讓學生在耳濡目染中認識家鄉的產業，期能永續傳承，在滿滿充當偽南瓜的大白柚所布置的場景與趣味遊戲中，讓小朋友在歡度一場別具教育意義的萬聖節，並達到行銷麻豆大白柚的效果。

麻豆區農會表示，麻豆擁有柚鄉之美名，是全國皆知麻豆文旦的最大產地，但卻鮮少人知道麻豆還有種植大白柚，麻豆大白柚外皮黃橙，體型碩大渾圓、果肉純白細緻、汁囊晶瑩剃透且飽滿多汁。在麻豆大白柚種植面積約一百多公頃，營養價值高且富含維生素Ｃ與膳食纖維，是其他水果所難以比擬。而現在正是大白柚的盛產季節，想品嚐白柚趁現在，市民朋友千萬別錯過。

►最狂「鍋寶分離式電鍋」特價2299元！用途顛覆想像、湖水綠色好美

ET快訊
ET民調／陳時中微幅上揚！　北市藍綠拉近
獨／台中桶屍案　死者DNA比對結果出爐
故宮摔破「3國寶」！　外型曝光
LIVE／離譜！故宮摔破3國寶院長下令封口　周日劇烈雨彈襲3
麥當勞推「買1送1券」！　限時1天搶刮
快訊／摔破3件國寶！　故宮最新4聲明「還原破損過程」
快訊／太離譜！　故宮認「有3件國寶被摔破」
快訊／政大金融學院院長猝死　「主動脈剝離」辭世
快訊／故宮院長認了！　2國寶被摔破
陸方來救團團？　柯文哲：嫁出去的媳婦，快要掛掉要來看一看
快訊／立委控打破2國寶　故宮院長13:15說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2爌肉飯名店熄燈「阿泉」也停業　彰化老饕哀嚎：還有哪裡能吃？

黃偉哲打造希望家園　台南做工行善團修屋助113戶弱勢勞工家庭

學成歸國完成3大心願！行醫逾半世紀　急診醫學之父胡勝川獲獎

新兵出任務！冒雨攻六十石山救援重機脫困　新警報到2日立功

手機回收月將結束！　花蓮縣抽大獎...各區清潔隊都收

台南不一樣的萬聖節　黃偉哲：將大白柚與萬聖節做完美結合

黑嘉嘉《一起來嘉》行銷嘉義山海旅遊　獲坎城影展最佳廣告

繽紛球場亮相！國際設計師為林口仁愛籃球場增添藝術風采

彰化魚市場爌肉飯要關了！在地人搶吃最後一碗…老闆曝頂讓條件

支持黃偉哲興建安平跨港大橋　呂維胤諷謝龍介是「母雞踩小雞」

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

咪妃公開「懷孕到生產」總花費　小孩還沒出生「先噴18萬！」

許瑋甯放閃邱澤「是我的台客」　太入戲「看到吳慷仁就害怕」

Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」　揮拳痛逮17歲偷車賊

楊祐寧與愛妻PK找「第一張合照」　翻「兩人熱吻照」自信迎戰！

趙正平被問：青蛙吃什麼不會叫？　聽完滿臉問號…小鐘獨自笑瘋XD

2爌肉飯名店熄燈「阿泉」也停業　彰化老饕哀嚎：還有哪裡能吃？

黃偉哲打造希望家園　台南做工行善團修屋助113戶弱勢勞工家庭

學成歸國完成3大心願！行醫逾半世紀　急診醫學之父胡勝川獲獎

新兵出任務！冒雨攻六十石山救援重機脫困　新警報到2日立功

手機回收月將結束！　花蓮縣抽大獎...各區清潔隊都收

台南不一樣的萬聖節　黃偉哲：將大白柚與萬聖節做完美結合

黑嘉嘉《一起來嘉》行銷嘉義山海旅遊　獲坎城影展最佳廣告

繽紛球場亮相！國際設計師為林口仁愛籃球場增添藝術風采

彰化魚市場爌肉飯要關了！在地人搶吃最後一碗…老闆曝頂讓條件

支持黃偉哲興建安平跨港大橋　呂維胤諷謝龍介是「母雞踩小雞」

奈格比擬「象神颱風」翻版？　彭啟明曝2路徑「4成機率到家門口」

蘇家宏／千萬別為了省遺產稅　就把房子過戶給另一半！

後龍鎮長選舉每戶6千元買票　候選人競總女職員20萬交保

2爌肉飯名店熄燈「阿泉」也停業　彰化老饕哀嚎：還有哪裡能吃？

8女礦場拍MV！14礦工持槍衝出「輪流性侵」　檢方竟撤銷控罪引眾怒

納豆求婚女友遭拒！　依依曝「關鍵原因」：真的是小事

獨／台中驚悚桶屍案　死者DNA初步比對結果曝：就是酒店妹男友

柯文哲談大巨蛋：本事就拆掉、沒本事就蓋好

黃偉哲打造希望家園　台南做工行善團修屋助113戶弱勢勞工家庭

亮・珠寶／Qeelin葫蘆項鍊變身小花園　蓮花戒含苞或綻放任選

地方熱門新聞

彰化魚市場爌肉飯也要關！老闆曝頂讓條件

離世新娘因情傷尋短？冥婚是結局

繽紛球場亮相！國際設計師為林口仁愛籃球場添風采

呂維胤諷謝龍介是「母雞踩小雞」

黑嘉嘉《一起來嘉》獲坎城影展最佳廣告

雲林新建9處交通科技執法...12/1上路

水泥桶掉出屍體　女房客見警反應曝

台南不一樣的萬聖節「柚來搗蛋」

即／桃園觀音4900戶停電　台電派員搶修中

斷訊秒回「石器時代」　柑井里將在公墓旁新建基地台

桃園「11月肺癌篩檢月」　送超商禮券

王宣貿完成百場街頭挺18歲公民權

台南移工職安體感訓練

路跑交管超混亂　汽機車狂按喇叭

更多熱門

相關新聞

萬聖節把兒扮成金童　迷你罐頭塔、紙扇Q爆

萬聖節把兒扮成金童　迷你罐頭塔、紙扇Q爆

今年的萬聖節又要到了，許多父母也發揮創意幫兒女「改造」一番。一名媽媽就在網路上貼出幫兒子打扮成「金童」的照片，不只服裝，連妝髮、道具也超還原，可愛模樣馬上掀起網友熱烈討論，不但狂誇兒子很可愛，也大讚媽媽的創意實在太強，「家長們真的有用心」、「太可愛了啦！我可以」。

呂維胤諷謝龍介是「母雞踩小雞」

呂維胤諷謝龍介是「母雞踩小雞」

黃偉哲重視防詐騙

黃偉哲重視防詐騙

台南工人右手臂捲入輸送帶　警消大陣仗救援

台南工人右手臂捲入輸送帶　警消大陣仗救援

台南後壁區下茄苳、菁寮排水治理

台南後壁區下茄苳、菁寮排水治理

關鍵字：

台南萬聖節黃偉哲大白柚

讀者迴響

熱門新聞

女星錄影1hr才認「有發燒」！徐乃麟變臉

妹妹和我老公在廚房裸體激戰！人妻目睹後崩潰

19歲劉子銓「顧妹到睡著」仍勾著手！

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

台中桶屍案　酒店女列被告首曝光

「處男選中間」泳裝正妹大勝4閨蜜！本尊曝光

北投特斯拉撞飛「闖紅燈機車」！死者身分曝

女友同住準公婆7天　男友秒取消婚禮

倒數2個月卸貨！孫藝真肚裡寶寶「性別曝光」

陳以信爆故宮打破國寶龍紋碗！　控吳密察下封口令：不典藏不舉報

快訊／機車雙載闖紅燈被撞　1死1傷

警發女友私密照！喊「林口騷貨」下場慘了

中油煉油廠深夜火警　住戶聽巨響嚇壞

73歲李炳輝「穿著單薄」市場求打賞

黃子佼買好愛馬仕「等Lulu親取」　曝砸重金原因認：變了

更多

最夯影音

更多
普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半
機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面