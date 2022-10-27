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黃偉哲重視防詐騙　台南阻詐金額累計達13.7億元六都第一

▲台南市長黃偉哲成立「打詐台南隊」，上任至今已攔阻5000多件詐騙案，攔阻金額總計高達13.7億元，2022年度防詐績效更為六都最佳。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲成立「打詐台南隊」，上任至今已攔阻5000多件詐騙案，攔阻金額總計高達13.7億元，2022年度防詐績效更為六都最佳。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲重視反詐騙工作，整合跨局處資源成立「打詐台南隊」，上任至今已攔阻5000多件詐騙案，攔阻金額總計高達13.7億元，2022年度防詐績效更為六都最佳，為民眾守住辛苦血汗錢。

台南市警察局統計2018年12月25日至2022年9月30日攔阻詐騙件數總計5531件、攔阻金額總計13億7098萬餘元；2022年全年度金融機構及超商攔阻件數共計921件、總攔阻共計金額4億2333萬餘元，防詐績效為六都最佳。

台南市警察局說明，2022年8月17日於市政會議提報「台南市跨局處反詐宣導工作大平台」，整合跨局處資源成立「打詐台南隊」，動員市府各單位全力執行行政院所頒布「新世代打擊詐欺策略行動綱領」相關行動，共同推動識詐宣導工作，由台南市警察局分析今年度高發詐騙手法相關資料，召集11局處組成打詐台南隊，針對校園、社區、網路社群、長者、職場新鮮人、新住民等群體研議宣導策略。

市長黃偉哲長期重視反詐工作，除了率先成立跨局處反詐宣導平台外，對於民間協力，每月於治安會報也親自公開表揚攔阻詐騙有功之金融機構行員及超商店員，透過推動各部門間以及公私合作，2018年至2021年全般詐欺破獲率逐年提升。

▲台南市長黃偉哲成立「打詐台南隊」，上任至今已攔阻5000多件詐騙案，攔阻金額總計高達13.7億元，2022年度防詐績效更為六都最佳。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警察局指出，一名婦人日前接獲自稱「老同學」來電，指因疫情影響生意，急需資金周轉，該名「老同學」曾借錢幫自己度過難關，隨即至銀行欲匯款美金5萬元（約新台幣150萬元）給「老同學」，因行員發現該帳戶匯款金額大且交易頻繁，疑似為詐騙人頭帳戶，立即通報永康派出所。

婦人向到場員警表示跟「老同學」相識多年，應該不會聽錯聲音、認錯人，且「老同學」目前遇到困難急需用錢，自己希望能幫助他。因婦人所欲匯款帳戶，是「陌生的人頭帳戶」，而非「老同學」本人帳戶，應該是遇到「猜猜我是誰」詐騙手法，最終在員警及行員勸說下放棄匯款離開。

黃偉哲表示，治安工作沒有最好，只有更好，打詐台南隊齊心合作，參與防詐宣導團各項策略，以多元管道推廣反詐騙，提升市民自身反詐免疫力，攜手守護市民的人身財產安全，打造台南為安全宜居的城市。

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