黃偉哲打造希望家園　台南做工行善團修屋助113戶弱勢勞工家庭

▲台南市長黃偉哲持續推動打造「希望家園」，結合各職業公會組成「做工行善團」，在任內近4年來已修繕113間民宅，為弱勢勞工家庭改善生活品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲持續推動打造「希望家園」，市府結合各職業公會組成「做工行善團」，在任內近4年來已修繕113間民宅，為弱勢勞工家庭改善生活品質，還到外縣市傳授經驗，其中擺脫「屋內搭棚避雨」之苦的受助戶感激不已，再三感謝市府德政與志工善行，並期許這份社會溫暖能延續不斷。

台南市勞工局指出，台南市政府於2013年成立「做工行善團」，結合大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會及各職業工會專業志工(含木工業、電氣業、泥水業、油漆業、金屬業、鋁製品裝修業、餐飲業、正懿企業等)，募集民間善心資源，再由各職業工會的志工無償替弱勢勞工家庭修繕房舍；至今募集金額累積達2000多萬元，志工出勤約9000人次，若以每日工資2500元計，工資累積也多達2000多萬元。

勞工局表示，「做工行善團」實地查訪受助戶的住屋情況後，若各職業工會達成同意協助修繕共識，便於每週日集合4、50名志工展開修繕工程，有修繕破屋頂的，有新建衛浴設備的，有挖化糞池的，有搭輕鋼架蓋鐵皮屋的，平均每件工程要耗費7、8個工作天，差不多是2個月，每次工程款項約為15萬元左右。

勞工局指出，黃偉哲市長任內積極執行這項政策，「做工行善團」每星期都不得閒，有時還趕個兩、三場，至今已修繕完成113戶房屋，其中破百件的個案在安定區，受助戶的屋頂嚴重損裂，只能在屋內搭建帆布棚架遮雨，宛如「屋內撐傘」般，生活十分窘困，「做工行善團」協助修繕完工時，黃偉哲市長專程慰問受助戶，受助戶頻頻向黃偉哲市長與志工們道謝，讚嘆人間有情。

「做工行善團」夥伴的努力成果受到外界好評，2020-2021年間黃偉哲市長曾率團前往屏東縣政府、高雄市政府、嘉義縣政府、嘉義市政府等單位辦理房屋修繕經驗交流座談會，把台南「做工行善團」的房屋修繕經驗，傳承給當地工(協)會團體，希望帶動更多地方政府善用公私協力模式提升公部門服務弱勢群族的服務量能。

勞工局表示，「做工行善團」未來將持續陪伴每一戶弱勢家庭，重建對「家」的希望，讓每位市民朋友幸福安居台南。