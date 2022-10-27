台南工人右手臂捲入輸送帶　警消大陣仗救援！命大僅輕傷

記者林悅、黃資真／台南報導

台南市麻豆區一間土石方資源堆置處理場今（27）日上午10時許發生事故！1名工人右手臂不慎捲入輸送帶內，警消獲報動員6車20人緊急破壞機體，於半小時後順利脫困，所幸男子右手臂僅有約20公分的撕裂傷，沒有生命危險。

▲台南市麻豆區一間土石方資源堆置處理場，工人右手臂捲入輸送帶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局說明，今早10時許接獲真理大學麻豆校區某土資場有工人受困待援，立刻調派麻豆等消防分隊3車5人趕往，這名年約40歲男性工人右手臂不慎捲入砂石場輸送帶，意識清楚，但動彈不得難以救援。

經現場評估後，麻豆帶隊官黃建佳小隊長立即向119申請台南市消防局特種搜救分隊支援人力，麻豆分隊長廖鼎鈞接獲同仁通報休假，立即趕回現場協助救災指揮，共計6車20人到場救援。

救護人員第一時間先向男子注射生理食鹽水，持續照護患者維持生命跡象，另一邊救災人員使用多種救災破壞器材，包括撐開器、砂輪機、棘輪貨物綁帶、電動軍刀鋸、枕木等，歷經半小時的搶救後，男子終於脫困，緊急送往柳營奇美醫院救治。

消防局表示，患者身體虛弱但意識清楚，右手臂約有1處長20公分開放性撕裂傷，救護人員立即給予氧氣治療及注射3包500ml生理食鹽水，由麻豆91後送柳營奇美醫院救治，因搶救得宜，患者僅手臂開放性撕裂傷。