1年4違規！中油大林廠深夜恐怖氣爆　柯志恩嗆：市長不能只有震怒

記者賴文萱／高雄報導

高雄中油大林煉油廠昨日（27日）晚間發生大火，火光一度染橘夜空，高雄市長陳其邁在火警發生後也趕赴現場坐鎮，要求第三重油脫硫工廠全面停工，並對中油開罰530萬元。國民黨高雄市長候選人柯志恩對此表示，大林煉油廠今年已經有4次因為環保問題而開罰，市長勢必要拿出具體解決辦法，不是只有開罰、震怒。

▲現場火勢猛烈。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對於中油大林煉油廠發生爆炸，柯志恩今天受訪時表示，大林煉油廠今年已經有4次因為環保問題而開罰，相信大家都不願意讓這件事情發生，然後市長永遠都是震怒，「選舉到了，他的怒會比過去更重」，但是對居民來說，最關切的是還是安全問題。

▲高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩提到，在鄰近的大林蒲其實已經有15年的時間討論有關遷村問題，之前經濟部長王美花也下來不斷地跟大家溝通協調，顯然還是沒有一個進展，現在發生這樣的事情，你可以看出居民還是非常恐慌的，現在議長跟議員都在現場關切這個問題，市長不能只有開罰、震怒。

柯志恩強調，她覺得應該要跟中油方面來商討到底要怎麼樣解決居民安全的問題，這是比任何事情都還要重要的，要拿出一個具體的解決辦法，重點是居民所關切的遷村問題，到底什麼時候會得到一個完善的解決？應該要給大家明確的日期，讓大家放心。

▼▲民眾在遠處就能看見明顯火光。（圖／民眾提供）

中油大林煉油廠第三重油脱硫工廠高溫區在27日晚間突然起火燃燒，火勢相當猛烈，熊熊火光一度將天空染成橘色。附近居民表示，一開始先是聽到一聲巨響，接著窗戶開始搖晃，本來以為是打雷或地震，開窗後才發現是火警。陳其邁抵達現場坐鎮後，不少居民聚集在門口大聲抗議，「我們都怕得要死」，甚至將他攔下表達訴求，要求中油大林煉油廠停工，或是讓居民遷村。

對此，陳其邁表示，火勢已在28日凌晨0時45分左右獲得控制，只剩餘火在燃燒，已無危險，高雄市政府已要求第三重油脫硫工廠全面停工，並重罰530萬元，確保安全無虞之後才可以復工。

另外，陳其邁今（28）早即召開晨會，會中表示昨日市府已針對中油大林廠區祭出停工及最重罰，並進一步作出以下指示，要求中油對事故進行調查，事故調查報告於一周內提出。並請勞工局、環保局、工務局及經發局等針對中油大林廠全區進行全面公安檢查。

▼▲陳其邁前往現場坐鎮。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）