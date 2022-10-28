50天內造10萬顆足球　卡達世足賽周邊商品「義烏製造」佔7成

▲2022卡達世足賽周邊商品為浙江義烏帶來巨大商機。（圖／翻攝新京報，下同）

記者魏有德／綜合報導

2022卡達世足賽將於11月21日舉行，位於浙江義烏的製造商，一箱箱足球堆放在空地，準備發送到海外。受疫情影響，這間製造商須在50天內造出10萬顆足球才能如期交付訂單。根據義烏體育用品協會估算，從旗幟到足球、球衣，「義烏製造」幾乎佔卡達世界杯周邊商品市場的70%，臨近世足賽之際，義烏商城的各銷售門市也掛滿球衣和周邊商品。

《新京報》報導，浙江義烏國際商貿城三區，商場道路兩側的體育用品店鋪櫥窗上，掛滿了球衣、助威旗幟和貼紙等滿是世界盃元素的商品。店鋪老闆時不時拿起手機和國內外客戶溝通，話語簡單，匆忙又熱絡地確定貨品款式和訂單量。

義烏奧凱體育用品有限公司創始人吳曉明表示，8年前的巴西世界盃，公司就賣出150多萬顆足球，「今（2022）年初陸續接到多筆海外訂單，不乏官方授權的紀念品足球，世足賽前後足球出口能達到100萬個，大約價值2000萬元（人民幣，下同）。」

據了解，足球生產過程需要近10道工序，從下料到剪裁印刷，再由工人將球片縫製成新球進行充氣檢驗，直至最終包裝出廠。吳曉明透露，「工廠除60多位工人外，還有專業的生產機器，每天產能可以達到3000科足球，儘管10萬顆足球只要1個多月就能完成，但期間還不斷接到其他客戶的訂單，需要同時開工。」

另一位在義烏深耕15年的球衣製造商負責人溫從見，從小商販成長為大陸業內知名球衣製造商。溫從見表示，2018年俄羅斯世界盃期間，僅憑外貿就售出180萬套球衣，儘管依靠銷售世界盃周邊球衣獲利不少，卻也受到版權知識不足而吃到不少苦頭，因此，他決定2022年世足賽生產的球迷助威服全由公司原創設計。

溫從見提到，相較於2021年整年銷售才達到180萬件球衣訂單，今年僅2個月就突破230萬件，「光5月至8月就比去年同期差不多增加了3到4倍。」

為了讓世足賽周邊商品更快發貨，義烏在9月中旬專門開通「世界盃海運專線」，從寧波港和上海港出發，只需20至25天就能直達卡達哈馬德港。