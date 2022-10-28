　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

50天內造10萬顆足球　卡達世足賽周邊商品「義烏製造」佔7成

▲卡達世足賽周邊商品為浙江義烏帶來巨大商機。（圖／翻攝新京報）

▲2022卡達世足賽周邊商品為浙江義烏帶來巨大商機。（圖／翻攝新京報，下同）

記者魏有德／綜合報導

2022卡達世足賽將於11月21日舉行，位於浙江義烏的製造商，一箱箱足球堆放在空地，準備發送到海外。受疫情影響，這間製造商須在50天內造出10萬顆足球才能如期交付訂單。根據義烏體育用品協會估算，從旗幟到足球、球衣，「義烏製造」幾乎佔卡達世界杯周邊商品市場的70%，臨近世足賽之際，義烏商城的各銷售門市也掛滿球衣和周邊商品。

▲卡達世足賽周邊商品為浙江義烏帶來巨大商機。（圖／翻攝新京報）

《新京報》報導，浙江義烏國際商貿城三區，商場道路兩側的體育用品店鋪櫥窗上，掛滿了球衣、助威旗幟和貼紙等滿是世界盃元素的商品。店鋪老闆時不時拿起手機和國內外客戶溝通，話語簡單，匆忙又熱絡地確定貨品款式和訂單量。

義烏奧凱體育用品有限公司創始人吳曉明表示，8年前的巴西世界盃，公司就賣出150多萬顆足球，「今（2022）年初陸續接到多筆海外訂單，不乏官方授權的紀念品足球，世足賽前後足球出口能達到100萬個，大約價值2000萬元（人民幣，下同）。」

▲卡達世足賽周邊商品為浙江義烏帶來巨大商機。（圖／翻攝新京報）

據了解，足球生產過程需要近10道工序，從下料到剪裁印刷，再由工人將球片縫製成新球進行充氣檢驗，直至最終包裝出廠。吳曉明透露，「工廠除60多位工人外，還有專業的生產機器，每天產能可以達到3000科足球，儘管10萬顆足球只要1個多月就能完成，但期間還不斷接到其他客戶的訂單，需要同時開工。」

▲卡達世足賽周邊商品為浙江義烏帶來巨大商機。（圖／翻攝新京報）

另一位在義烏深耕15年的球衣製造商負責人溫從見，從小商販成長為大陸業內知名球衣製造商。溫從見表示，2018年俄羅斯世界盃期間，僅憑外貿就售出180萬套球衣，儘管依靠銷售世界盃周邊球衣獲利不少，卻也受到版權知識不足而吃到不少苦頭，因此，他決定2022年世足賽生產的球迷助威服全由公司原創設計。

溫從見提到，相較於2021年整年銷售才達到180萬件球衣訂單，今年僅2個月就突破230萬件，「光5月至8月就比去年同期差不多增加了3到4倍。」

為了讓世足賽周邊商品更快發貨，義烏在9月中旬專門開通「世界盃海運專線」，從寧波港和上海港出發，只需20至25天就能直達卡達哈馬德港。

►最狂「鍋寶分離式電鍋」特價2299元！用途顛覆想像、湖水綠色好美

ET快訊
獨／台中桶屍案　死者DNA比對結果出爐
故宮摔破「3國寶」！　外型曝光
LIVE／離譜！故宮摔破3國寶院長下令封口　周日劇烈雨彈襲3
麥當勞推「買1送1券」！　限時1天搶刮
快訊／摔破3件國寶！　故宮最新4聲明「還原破損過程」
快訊／太離譜！　故宮認「有3件國寶被摔破」
快訊／政大金融學院院長猝死　「主動脈剝離」辭世
快訊／故宮院長認了！　2國寶被摔破
陸方來救團團？　柯文哲：嫁出去的媳婦，快要掛掉要來看一看
快訊／立委控打破2國寶　故宮院長13:15說明
外流林秉樞偷打疫苗紀錄　2大咖名醫、1名嘴下場慘了
快訊／南韓軍方：北韓又朝東試射「彈道飛彈」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

60公斤巨蟒「潛入民宅」！4壯漢才合力壓制牠　民眾圍觀搏鬥嚇傻

兩位前省會市長先後被通報違紀違法　就職時曾宣誓：堂堂正正做人

曾照顧「團團」飼養員優先來台？　陸方透露：盼故鄉老朋友相見

50天內造10萬顆足球　卡達世足賽周邊商品「義烏製造」佔7成

湖南新田山火狂燒10天！衝天烈焰「吞噬多個村莊」2位消防員殉職

女友婚前到準公婆家住7天　男友隨後取消婚禮「還好沒娶你」

李強卸任上海市委書記　北京市長陳吉寧兼任

傻男天天叫外送養網婆　卻被用888元轉賣「享受無償外賣和茶飲」

他洗澡一開水龍頭「鮮紅血水」狂噴　浴室秒變兇案現場

跨越海峽雲端沙龍　兩岸青年逐夢未來

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

咪妃公開「懷孕到生產」總花費　小孩還沒出生「先噴18萬！」

Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」　揮拳痛逮17歲偷車賊

許瑋甯放閃邱澤「是我的台客」　太入戲「看到吳慷仁就害怕」

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝　校方懲處出爐(更)

趙正平被問：青蛙吃什麼不會叫？　聽完滿臉問號…小鐘獨自笑瘋XD

60公斤巨蟒「潛入民宅」！4壯漢才合力壓制牠　民眾圍觀搏鬥嚇傻

兩位前省會市長先後被通報違紀違法　就職時曾宣誓：堂堂正正做人

曾照顧「團團」飼養員優先來台？　陸方透露：盼故鄉老朋友相見

50天內造10萬顆足球　卡達世足賽周邊商品「義烏製造」佔7成

湖南新田山火狂燒10天！衝天烈焰「吞噬多個村莊」2位消防員殉職

女友婚前到準公婆家住7天　男友隨後取消婚禮「還好沒娶你」

李強卸任上海市委書記　北京市長陳吉寧兼任

傻男天天叫外送養網婆　卻被用888元轉賣「享受無償外賣和茶飲」

他洗澡一開水龍頭「鮮紅血水」狂噴　浴室秒變兇案現場

跨越海峽雲端沙龍　兩岸青年逐夢未來

蘇家宏／千萬別為了省遺產稅　就把房子過戶給另一半！

後龍鎮長選舉每戶6千元買票　候選人競總女職員20萬交保

2爌肉飯名店熄燈「阿泉」也停業　彰化老饕哀嚎：還有哪裡能吃？

8女礦場拍MV！14礦工持槍衝出「輪流性侵」　檢方竟撤銷控罪引眾怒

納豆求婚女友遭拒！　依依曝「關鍵原因」：真的是小事

獨／台中驚悚桶屍案　死者DNA初步比對結果曝：就是酒店妹男友

柯文哲談大巨蛋：本事就拆掉、沒本事就蓋好

黃偉哲打造希望家園　台南做工行善團修屋助113戶弱勢勞工家庭

亮・珠寶／Qeelin葫蘆項鍊變身小花園　蓮花戒含苞或綻放任選

大坪數買不起！5招「小宅放大術」　選對色調秒變豪宅

大陸熱門新聞

女友同住準公婆7天　男友秒取消婚禮

天天叫外送養網婆　傻男被用888元轉賣崩潰了

曾照顧「團團」的他優先來台？　

他洗澡一開水龍頭　鮮紅血水狂噴

羊了個羊爆紅！背後公司清倉式分紅

美妝網美被爆偷奢侈品　下場慘了

16大媽包劇組翻拍《甄嬛傳》：退休太無聊

老公爽中9億頭不告訴老婆：怕她不工作了

兩岸青年慶齡園文創造物季秀創意

老公1年給家用13K還禁止吹冷氣！妻崩潰提告：太小氣了

翹二郎腿4小時！醫嘆：嚴重恐瘸腿

鄭州男17樓垂降斷繩摔死　受不了封控想去買物資

李強卸任上海市委書記　北京市長陳吉寧兼任

醫師夫車震護理師　妻醫院前提親納妾

更多熱門

相關新聞

卡達世界盃8場館長這樣！

卡達世界盃8場館長這樣！

2022卡達世足賽將於11月20日火熱開踢，目前確定有32支隊伍、65場比賽並分別在8個比賽場地舉行。FIFA官網分別列出每個球場的所在城市、座位數、賽程和場地的開幕年份，讓球迷能一目了然。

梅西歐冠大爆發　單場2進球2助攻

梅西歐冠大爆發　單場2進球2助攻

墨西哥「羽蛇神」戰袍被讚世界盃最美

墨西哥「羽蛇神」戰袍被讚世界盃最美

卡達世足賽將登場　運彩業推「下注滿2千抽保時捷」

卡達世足賽將登場　運彩業推「下注滿2千抽保時捷」

好市多CEO證實了！　標價出現「1符號」快買

好市多CEO證實了！　標價出現「1符號」快買

關鍵字：

世足賽卡達足球商品球衣義烏

讀者迴響

熱門新聞

女星錄影1hr才認「有發燒」！徐乃麟變臉

妹妹和我老公在廚房裸體激戰！人妻目睹後崩潰

19歲劉子銓「顧妹到睡著」仍勾著手！

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

台中桶屍案　酒店女列被告首曝光

「處男選中間」泳裝正妹大勝4閨蜜！本尊曝光

北投特斯拉撞飛「闖紅燈機車」！死者身分曝

倒數2個月卸貨！孫藝真肚裡寶寶「性別曝光」

陳以信爆故宮打破國寶龍紋碗！　控吳密察下封口令：不典藏不舉報

快訊／機車雙載闖紅燈被撞　1死1傷

警發女友私密照！喊「林口騷貨」下場慘了

中油煉油廠深夜火警　住戶聽巨響嚇壞

73歲李炳輝「穿著單薄」市場求打賞

黃子佼買好愛馬仕「等Lulu親取」　曝砸重金原因認：變了

全聯超級週年慶「買1送1」史上最殺

更多

最夯影音

更多
普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半
機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面