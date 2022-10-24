卡達世足賽11月登場　運彩業推網路下注「滿2千抽保時捷」

▲全球瘋迷的世足賽在卡達下月登場，運彩業者除推動路下注外，下注滿2千元可抽保時捷。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

令全球為之瘋狂、4年一次的世界盃足球賽下月將在卡達登場，由於時差問題，球迷恐怕得熬夜守住螢幕，運彩業者為體恤球迷，不但可網路下注，免去投注站大排長龍之苦，一旦加入網路投注，可免費獲得一張冠軍猜測券，猜中就有1000元禮券，投注滿2千元，還有2台保時捷可抽，球迷們欣賞精彩球賽之餘，也能為國內運動發展貢獻一點心力。

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中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇表示，今年世足賽11月21日至12月18日在卡達舉行，由於疫情影響，讓球迷悶太久了，這次有不少球星加入，比賽誓必精采可期，他說，去年運動彩券銷售達466億元，今年預估可突破500億，可為國內運動發展基金挹注約50億元。

何昱奇說，運彩公會近2年開始推動網路會員，讓球迷們在家邊看球賽邊下注，不必外出找彩券行，下注更便利，也避免彩券行出現大塞車的情況。

運彩公會表示，民眾即日起到11月30日前申請加入網路會員，並加入公會的Line，就可免費獲得一張猜測冠軍券，如果預測冠軍成功，就可獲得禮券1000元，限額200名。

運彩公會還貼心幫球迷整理從1930年至2014年，主辦國家、冠軍隊伍及次數、亞軍等表格，提供球迷猜測參考。

此外，為了激起民眾熱情，下注滿2千元就可抽保時捷的，並且還有100個現金獎，每個8.8萬元現金，民眾每投注100元，就會挹注10元到運動發展基金，一舉數得。