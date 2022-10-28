賓士哥讓路救護車被檢舉　騎車又挨罰崩潰：我年薪百萬繳得起

記者黃翊婷／綜合報導

新北市一名自稱年薪7位數（百萬元）的駕駛27日在臉書PO文抱怨，曾經因為讓路給救護車，開到停止線而被檢舉，這次騎機車遇到「烏龜」，想閃開看到前面道路禁行機車，於是超車切回中線，結果又被檢舉開罰600元，讓他感到很無奈，這才決定在繳完罰款之後，上網大吐苦水。

▲原PO抱怨被人檢舉。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同。）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，「景氣越差，台灣民眾檢舉的垃圾越來越多」，上次他在開車時禮讓救護車，讓路讓到停止線上，沒想到被人檢舉，這次改騎機車，在中線遇到一名時速只有30公里的龜速騎士，因為看到前面路段禁行機車，於是超車切回中線，結果又挨罰600元。

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2次挨罰的經驗讓原PO覺得很無奈，這才決定上網吐苦水，「我開賓士啦，年薪7位數，繳得起，也嗆得起」。不過，他也強調，自己是先把罰單乖乖繳清再來抱怨的。

文章公開之後，掀起網友正反意見熱議，有一派網友認同原PO，覺得被檢舉達人盯上真的很讓人困擾，「這個我就不想噴了，內側車道機車超車本來就不危險，乖乖打方向燈然後超車就好，只有那些腦袋裝水泥的官員覺得危險」、「你的抱怨合情合理」、「你這還不算什麼，我3分鐘被開6張，就像變態一樣跟在我後面」。

另一派網友則認為，原PO違規就是違規，乖乖繳清罰款就好，不用特地上網PO文訴苦，「（年薪）7位數還要在意這600元」、「繳得起就不用生氣發文啦」、「說別人檢舉魔人之前，怎麼不先看看自己的違規」、「違規就是違規，就算你開飛機也是一樣」。

也有好心網友提醒，禮讓救護車被開罰單，如果有證據可以去申訴。對此，原PO表示，這已經是多年前的事情，考量到就算告贏也只是撤銷罰單，自己還得為了出庭而向公司請假，覺得很麻煩，於是決定繳清罰單就算了。

▼原PO臉書全文。