阿嬤加油20元「洗發票」騎士排隊等　她還把女員工罵哭

記者黃翊婷／綜合報導

部分民眾為了增加中獎機率，會透過小額購買商品來「洗發票」。一名網友抱怨，23日有一名阿嬤騎機車來加油，只加20元，還把女加油員罵哭，「到底是多有時間可以一次加5塊、10塊、20塊的油，又不是沒錢，還是有哪些車的油箱真的那麼小呢？」

▲原PO目睹阿嬤加油，卻把女員工罵哭。（示意圖／記者曾筠淇攝，與本文當事人無關。）

「誰家的老人可以帶回去嗎？」原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，23日有一名阿嬤騎機車到加油站加油，但只加20元，過程中還一直飆罵，當場把女加油員罵哭，其他排隊等待的騎士也都被卡住，「到底是多有時間可以一次加5塊、10塊、20塊的油，又不是沒錢，還是有哪些車的油箱真的那麼小呢」、「人生已經很沉重，真的不需要這些人添亂」。

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文章公開之後引來許多曾在加油站工作的網友留言回覆，這樣的狀況其實已經存在很久了，「我們這裡有自助加油的客人從晚上11、12點開始，一次加2、3元，這樣玩到凌晨」、「以前在加油站打工，有個客人每次來都加3元，家裡的機車3、4台，每天都輪一遍」、「有的店會叫這種客人重排，否則排他們後面真的會很氣」。

其實，針對有心人士以迂迴取巧手法，分散消費或付款取得大量小額統一發票以領取中獎獎金的爭議，財政部賦稅署表示，去年12月7日修正發布統一發票給獎辦法第15條增訂第2項，自今年1月1日起，以不合常規之交易或付款方式，無正當理由取得當期大量小額統一發票，且該期中獎發票達一定張數者，不予給獎；已領取獎金者，將由所轄主管稽徵機關具函追回其獎金。

財政部賦稅署進一步指出，各地區國稅局就今年1、2月期至5、6月期取得大量小額統一發票中獎異常案件進行查核，其中已查核完成且依給獎辦法第15條第2項規定追回獎金者共45件，總計金額為28萬5000元，態樣多為購買提袋或影印等小額商品分次結帳，或至加油站小額自助加油，以及透過自動提款機（ATM）或電子支付系統分次繳納電信費取得大量小額發票等。