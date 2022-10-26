公司15人輪流掃廁所1週　OL拒掃嗆「我是來工作的」

記者黃翊婷／綜合報導

一名在北部工作的人妻抱怨，公司一共有15個人，每個人都要輪流掃廁所1週，卻有一名女同事總是拿「我是來工作的，不是來掃廁所的」為由，拒絕配合公司規定，讓她感到很苦惱。然而，文章公開之後掀起網友兩派意見熱議，一派人認為應該遵守公司規定，有問題就去跟老闆講；另一派則認同女同事的想法，覺得公司連清潔人員都不肯請，根本就是遇到慣老闆。

▲原PO抱怨女同事不遵守公司規定輪流掃廁所。（示意圖／達志影像／美聯社）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，公司一共有15人，每個人都要輪流掃廁所1週，但有一名中年女同事，每次只要輪到她，就會嗆聲「我是來工作的，不是來掃廁所的」，並拒絕打掃廁所，讓其他人很困擾，「有什麼傷害性不大，侮辱性極強的話語，（可以）懟回去呢？」

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然而，文章公開之後卻掀起網友兩派意見論戰，一派網友和原PO一樣，認為既然是公司規定就應該遵守，否則對其他人不公平，「就回，『好的，妳是來工作的，不是來上廁所的，所以廁所請不要使用』」、「請遵守公司規定」、「這是公司規定的，大家輪流，有問題去跟老闆講」、「那大家都不要掃啊，看最後誰受不了」。

另一派網友則認同女同事的觀點，批評公司連清潔人員的費用都捨不得花，根本就是遇到慣老闆，「很難接受要打掃公司廁所」、「工作30年換過不少公司，還沒遇到這麼奇葩的」、「一間公司連清潔人員都請不起，要員工掃廁所的公司，基本上是我就馬上離開了」。

也有部分網友緩頰道，大家並不清楚該公司是否有在員工入職前說清楚要輪流掃廁所這件事，所以不好定論到底哪邊的問題比較大，「如果一開始有談進去要清潔廁所及公共用地，同意才來上班，不做就很鬧；但如果當初沒有把清潔談在包含工作內的話，那就不應該要求員工包含掃廁所吧。」