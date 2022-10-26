騎士被叭提醒卡塑膠袋「一腳踢飛」　工人愣3秒撿起：怕有人受傷

記者黃翊婷／綜合報導

一名工人25日表示，下班途中看到前方騎士的機車下面卡了一個黑色的大塑膠袋，於是按喇叭提醒，對方發現後竟然一腳把塑膠袋踢開，他愣了3秒，接著趁等紅燈時停車跑去撿起來，以免其他用路人無辜遭殃，「希望大家不管開車騎車，纏到塑膠袋什麼的，可以順手撿起來，或許無意中就救了別人。」

▲原PO撿起的塑膠袋非常大。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，25日下班途中看到前方騎士的機車下面卡了一個黑色的大塑膠袋，「我按了一下喇叭，他發現了，他下一個動作（是）直接踢走」，看到這一幕，當下真的愣住3秒鐘，回過神後趕緊趁著等紅燈的空檔，原地停車跑去把塑膠袋撿起來，並塞在自己的機車腳踏墊處。

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原PO感嘆，其實不撿對他來說根本沒差，選擇撿起來只是希望不要造成其他騎士受傷，「希望大家不管開車騎車，纏到塑膠袋什麼的，可以順手撿起來，或許無意中就救了別人」，畢竟他曾經因為壓到掉落在路面的椰子樹枝葉而摔車，所以無法對這類情況視而不見，「說真的，我會PO（文）只是希望社會不要太冷漠」。

文章公開之後，超過2000名網友為原PO的善舉按讚，大家紛紛留言表示，若是機車或汽車的車輪把塑膠袋捲進去，導致輪胎卡死發生意外，真的非常危險，「感謝你，我朋友就曾經因為騎車輾過塑膠袋滑倒」、「這種大塑膠袋對開車或騎車的人都危險，機車可能會卡在輪胎，汽車可能會飄到車前擋住視線，有時憾事就是在那幾秒間發生的」、「謝謝你的舉手之勞」、「纏到跌倒就不好了，謝謝」。